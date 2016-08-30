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PKK yol kesti, 1 polisi yaraladı

Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde yol kesen teröristler, bir polis ve ailesinin bulunduğu araca ateş açtı. Saldırıda bir polis memuru yaralandı
PKK yol kesti, 1 polisi yaraladı
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PKK'lı bir grup terörist, sabah saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu Buzlu Panar Mevkii'nde yolu trafiğe kapatarak gelen araçlarda bulunanların kimliklerini kontrol etmeye başladı.

Bu sırada tayini çıktığı için özel otomobiliyle Gaziantep'ten eşi ve 7 yaşlarındaki çocuğu ile birlikte Van'a giden polis memuru Mehmet Dağlı, yolun kesildiğini fark edince uzaklaşmak istedi. 

Teröristlerin fark edip, ateş açması sonucu da polis memuru Dağlı omuzundan yaralandı. Bunu rağmen durmayarak yoluna devam eden polis memuru Dağlı yaralı halde Bitlis Devlet Hastanesi'ne ulaşmayı başardı.

 

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Vali, yaralı polisi ziyaret etti

Yaralı polis memuru Dağlı hemen tedavi altına alınırken, olayı haber alan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ve Emniyet Müdürü Fatih Kaya da hastaneye geldi. Vali Çınar ve Emniyet Müdürü Kaya aileyle görüştükten sonra hastane yetkililerinden de Dağlı'nın durumu hakkında bilgi aldı.

Bu arada, merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Buzlu Pınar'da geniş çaplı operasyon başlatıldı. Çok sayıda takviye birliğin sevk edildiği bölgedeki operasyon hava destekli olarak sürdürülürken, Bitlis-Diyarbakır Karayolu da trafiğe kapatıldı.

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