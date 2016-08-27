27 Ağustos 2016 Cumartesi
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PKK'nın sözde 'bölge sorumlusu' yakalandı

Batman'ın Sason ilçesindeki operasyonda yaralı ele geçirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde "bölge sorumlularından" Serdar A. olduğu öğrenildi.
PKK'nın sözde 'bölge sorumlusu' yakalandı
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Batman'ın Sason ilçesindeki operasyonda yaralı ele geçirilen teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde "bölge sorumlularından" Serdar A. olduğu öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 25 Ağustos'ta Sason kırsalında insansız hava araçlarınca tespit edilen teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, teröristlere ait çok sayıda sığınak kullanılmaz hale getirildi.

PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Yapılan araştırmada, sağ yakalanan teröristin Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi nüfusuna kayıtlı "Mahir" kod adlı Serdar A. olduğu belirlendi.
Saldırı düzenlemek için gelmiş

Terör örgütünün sözde "bölge sorumlularından" olan Serdar A'nın, bir süre önce Irak'ın kuzeyindeki kamplardan terör saldırıları düzenlemek üzere Sason kırsalına geldiği kaydedildi.

Teröristin jandarma komutanlığındaki ifade işlemleri sürüyor.
Savunma füzesi ele geçirilmişti

Batman Valiliği, Sason'daki operasyonda, teröristlere ait SA 16/18 olduğu değerlendirilen yerden havaya atılan hava savunma füzesi, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet kalaşnikof, 1 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 adet el bombası ile 22 adet el yapımı patlayıcı düzeneğinin ele geçirildiğini açıklamıştı.

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