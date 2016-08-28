Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerin bombalı saldırılarda kullanacağı ihbar edilen bir minibüs ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, 22 Ağustos Pazartesi günü Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne 80 GN 377 plakalı aracın PKK'lı teröristlerce bombalı saldırılarda kullanılacağı ihbarı yapıldı.
İhbarın bildirilmesi üzerine Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Cizre Devlet Hastanesi yakınlarında yapılan yol kontrolünde söz konusu minibüs ele geçirilirken aracın plakasının mühürsüz olduğu tespit edildi.
Minibüse el konulurken, araçta bulunan şüpheliler Y.Ç. (26) ve A.Ç. (28) gözaltına alındı.