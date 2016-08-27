Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ne bağlı Yeşilova Köyü yakınlarındaki Mamreşa Bölgesi'nde, bir grup PKK'lı terörist, askeri üsse otomatik silah ve roketatarlarla saldırı düzenledi. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırı sonrası çatışma çıktı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 4 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterle Hakkari'ye sevk edilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Bu arada Derecik ve Umurlu bölgelerinden ise çatışmaların yaşandığı Mamreşa Bölgesi top atışlarına tutuldu.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Doğanlı Köyü yakınlarında ise yola döşenen el yapımı patlayıcı güvenlik güçleri tarafından son anda fark edildi. Patlayıcı olay yerine çağrılan bomba uzmanı ekipler tarafından çevre güvenliği alındıktan sonra patlatılarak imha edildi.

Öte yandan. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak bugün Derecik bölgesinde, Kuzey Irak sınırındaki Umurlu Sınır kapısında incelemelerde bulunmuş, ardından da Ketine Hudut Karakolu'nu ziyaret etmişti.