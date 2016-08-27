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Serbest kalan işadamlarına yakalama kararı

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan işadamlarına yakalama kararı çıkarıldı.
Serbest kalan işadamlarına yakalama kararı
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İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 kişiden, aralarında kentin tanınmış işadamlarından Abdullah Kavuk'un da bulunduğu 11'i tutuklanırken, Orkide Yağları'nın sahibi Ahmet Küçükbay'ın da aralarında yer aldığı 7 kişi ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesi'ne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Soruşturmayı yürüten savcınını itirazı üzerine, serbest bırakılan 7 kişi hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildi. Polis, bu şüphelilerden Nurettin Bilgi'yi gözaltına aldı.

İzmir Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 20 gün önce, kentin tanınmış işadamlarından Orkide Yağları'nın sahibi, Küçükbay Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Küçükbay, Kavuklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavuk, oğlu Metehan Kavuk, İdil kozmetik firması sahibi Mehmet Timuroğlu, kuyumcu Kamil Karakaş'ın da aralarında bulunduğu işadamlarıyla, cemaatin Ege bölge imam yardımcısı ve okullar sorumlusu olduğu belirtilen Sebahattin Kasap ile Zaman Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Vahit Yazgan'ın da yer aldığı 18 kişiyi gözaltına aldı. Geçen perşembe günü adliyeye sevk edilen 18 kişiden işadamı Abdullah Kavuk, Halil Mezik, Rüstem Ergül, Durmuş Ali Şanal, Tamer Kömüröz, Ahmet Erdem Tekinay, Özcan Damoğlu, Mehmet Timuroğlu, Harun Kurt ve Sebahattin Kasap ile Vahit Yazgan tutuklanırken, diğer şüphelilerden işadamı Ahmet Küçükbay, Metehan Kavuk, Ruhi Ünalan, Kamil Karakaş, Remziye Aras, Nurettin Bilgi ve Hami Çatalyürek ise yurtdışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Küçükbay, kapatılan Gediz Üniversitesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı.

Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Zafer Dur, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan işadamı Ahmet Küçükbay, Metehan Kavuk, Ruhi Ünalan, Kamil Karakaş, Remziye Aras, Nurettin Bilgi ve Hami Çatalyürek hakkında verilen bu karara İzmir 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren hakimlik, 7 kişi hakkında bu kez tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis, serbest kalanlardan biri olan Nurettin Bilgi'yi yakaladı. Ahmet Küçükbay, başka bir soruşturma nedeniyle gözaltında bulunurken, ekipler diğer 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arananlar var

Bu soruşturma kapsamında Alfemo mobilyanın sahipleri Ramazan Davulcuoğlu, Durmuş Ali Davulcuoğlu, Mesut Davulcuoğlu, Şaban Davulcuoğlu, Abdullah Kavuk'un kardeşi Şahin Kavuk'un da aralarında bulunduğu 20 kişi ise arandığı açıklanmıştı.

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