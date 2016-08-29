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Sivas'ta 5 polis tutuklandı

Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 5 polis daha tutuklandı.
Sivas'ta 5 polis tutuklandı
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çeşitli tarihlerde yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser ve 2 polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kentte FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 92 emniyet mensubu gözaltına alınmış, zanlılardan 78'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Gözaltındaki diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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