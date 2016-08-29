Vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük bir kitap: Dip

Gözaltındaki diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çeşitli tarihlerde yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 1 emniyet amiri, 1 başkomiser, 1 komiser ve 2 polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlandı.



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