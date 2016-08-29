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TRT çalışanı 13 kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan TRT çalışanı 13 kişiyle bir öğretmen tutuklandı.
TRT çalışanı 13 kişi tutuklandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik KPSS sorularının sızdırılmasıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan TRT çalışanı 13 kişiyle bir öğretmen tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan çoğu TRT çalışanı 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 18 şüpheliden TRT çalışanı 13 kişiyle 1 öğretmen tutuklanarak Sincan cezaevine götürüldü. 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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