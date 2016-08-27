AKFA Holding ve holdinge bağlı 44 şirket ile ortakları ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 120 şüpheliden 102'si gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından 7 şüpheli daha tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden Mehmet Apti Ulutürk, Hüsamettin Ünal ve Gökhan Özdemir dosyadaki mevcut delil durumu, tutuklanmaları halinde ileride telafisi imkansız zararların oluşma ihtimalini dikkate alarak tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi. Şüphelilerden Gökhan Özdemir'e yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atmak suretiyle adli kontrol hükümleri uygulandı.

Mahkeme şüphelilerden Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ferhat Aktaş, Hasan Sayın'ın "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlediklerine dair şüphelerin olması gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verdi.

'Bank Asya'yı kurtarmak için'

Mahkeme tutuklanma gerekçesinde şüphelilerin kaçma şüphesinin olduğunu belirterek, Fİ Yapı ile Akfa Holding arasında yoğun organik ilişki olduğuna vurgu yaptı. Şüphelilerin Akfa Holding çalışanları, ortakları ve yetkilileri olduğu kaydedilen kararda, "17/25 Aralık 2013 tarihinde meydana gelen kalkışmadan sonra dahi eylemlerine anılan şekilde devam ettikleri, çalışanların aldıkları maaş ile uyumlu olmayacak şekilde holding şirketlerine toplumun dini duyguları sömürülmek suretiyle toplanmış olan burs, kurban ve himmet paralarının aktarıldığı, holding yetkilileri tarafından devir daim yaptırılan bu paraların FETÖ/PDY'nin yurt dışında bulunan kurumlarına aktarıldığı gibi yine FETÖ/PDY'nin yurt içinde kullanımına sunulduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Hakimlik kararında, MASAK ve vergi müfettişleri raporları doğrultusunda emniyet müdürlüğünün incelenmesiyle bir kısım şüphelilerin terör örgütünün aktif elemanı olduklarının belirlendiğini kaydetti. 2014 yılı ikinci ayından itibaren örgüt üyeleri tarafından Bank Asya'nın kurtarılması için para toplanmaya başlandığı ifade edilen kararda, "2014 yılı başlarında Bank Asya'nın Yeni Mağazacılık A.Ş.'de bulunan yüzde 21 hissesinin yüzde 18'inin 300 milyon liraya bedelli Aydın Holdingi yetkililerine sattığı yönünde bilgilerin oluşu, bu bilgiler doğrultusunda terör örgütünün Akfa Holding ve onun yetkilisi Fatih Aktaş ile Hasan Sayın'ın ortaklaşa terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Bank Asya'yı kurtarmak üzere harekete geçtikleri yönünde hakimliğimizde şüphe hasıl olmuştur" cümleleri kullanıldı.

'Amerika'ya gitmiş olmalarına rağmen'

Kararda, "FETÖ/PDY'nın tüm mali suçlardaki amaçları paranın takibini zorlaştırmak ve böylece haklarında adli ve idari tahkikat sırasında perde arkasında kalarak sanki normal ticari eylemmiş gibi göstermeye çalıştıklarına ilişkin şüphelerin yoğun olduğu, burs himmet ve kurban bağışı gibi paraların sisteme sokularak legalize edildikten sonra Akfa Holding tarafından Amerika ve yurt dışında bulunan FETÖ/PDY'nn okul ve kuruluşlarına havale edildiğine ilişkin şüphelerin bulunduğu, şüphelilerin bazılarının Amerika'ya gitmiş olmalarına rağmen savunmalarında bunun iş yada gezi amacıyla yapıldığını sanki bir noktadan talimat alınmışcasına beyan etmeleri kesinlikle suçtan kurtarmaya yönelik olabileceği kanaatine varılmıştır" denildi.

Hakimlik kararında, "Diğer dosyalarda belirlendiği üzere bu terör örgütünün tüm talimatları Amerika'da yaşayan Fethullah Gülen tarafından bazen kuryeler aracılığı ile bazen de telefon yada şifreli konuşmalar vasıtasıyla verildiği, Türkiye'de bulunan bu terör örgütünün üyeleri de bu talimatlara kayıtsız şartsız itaat ederek yerine getirildiği, terör örgütü lideri Gülen'in talimatları doğrultusunda yine örgütün üst düzey elemanlarının yönlendirmesiyle Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla alavere-dalavere yaparak sanki ticari iş ve eylemler yapıyormuş gibi gösterilerek paraların bir şekilde Bank Asya'ya girişinin yapıldığına ilişkin şüpheli işlemlerin söz konusu olduğu kanaatine varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

102 şüpheliden 39'u tutuklandı

Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan 102 şüpheliden aralarında İhlas Holding CEO'su Cahit Paksoy, Fi Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret İnan, Akfa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aktaş'ın da bulunduğu 39 kişi tutuklanmış, A101 Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Aydın'ın da aralarında bulunduğu 63 şüpheli ise serbest kalmış oldu.