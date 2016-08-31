Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Özgür Gündem gazetesine ilişkin soruşturma kapsamında savcılıkça tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Necmiye Alpay, Nöbetçi İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgulandı.
Alpay'ın, savcılık ifadesini tekrar ettiği belirtildi. Hakimlik, Necmiye Alpay'ın "öngörülen cezanın miktarı, gazetedeki yayınlar ve yazılar, gazete içerisindeki konumu, serbest kalması halinde kaçacağı" gerekçeleriyle "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.