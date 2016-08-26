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YDG-H'nin Ege sorumlusu tutuklandı

İzmir'de, düzenlenen operasyonla gözaltına alınan terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'nin Ege bölge sorumlusu T.A. tutuklandı.
YDG-H'nin Ege sorumlusu tutuklandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında YDG-H'nin Ege bölge sorumlusu T.A. yakalandı.

T.A.'nın örgüt tarafından Kuzey Irak bölgesinde hem silahlı, hem ideolojik eğitim aldığı ve Ege Bölgesi'ne eylemler düzenlemek için gönderildiği öğrenildi.

Ayrıca T.A.'nın Karabağlar, Menemen, Bayraklı, Buca ve Bornova ilçelerindeki gençleri terör örgütünce önemli sayılan günlerde sokağa çıkartıp polisle karşı karşıya getirmek için örgütlediği, bu ilçelerde kendince gençlik yapılanmaları kurarak İzmir'de kanlı eylemler planladığı belirlendi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklandı.

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