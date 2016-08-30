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Zırhlı aracın geçişi sırasında patlama

Hakkari'de zırhlı aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada, 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı
Zırhlı aracın geçişi sırasında patlama
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Hakkari-Van karayolu üzerindeki Keklikpınar Mahallesi'nde gece yarısı sıralarında devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada, araç isabet almazken, bu sırada evine doğru giden 13 yaşındaki B.S. isimli çocuk yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralı çocuk, Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Hakkari Valisi Caneyit Orhan Toprak, patlama nedeninin polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından netlik kazanacağını söyledi. 

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