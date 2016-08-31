31 Ağustos 2016 Çarşamba
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13 köyde sokağa çıkma yasağı

Hani ve Lice ilçelerine bağlı 13 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
13 köyde sokağa çıkma yasağı
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Diyarbakır'ın Hani ve Lice ilçelerine bağlı 13 köyde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri uyarınca Lice'ye bağlı Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Duruköy ve Daralan köyleri ile Hani'nin Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Serenköy ve Uzunlar köylerindeki vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 31 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 05.00'ten geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkmanın yasaklandığı ifade edilen açıklamada, "Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." denildi. 

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