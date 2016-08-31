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31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Tunceli'de 31 bölge 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.
31 bölge 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
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Tunceli Valiliği, il merkezi ile Ovacık, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde 31 ayrı bölgenin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliği, 1-15 Eylül tarihleri arasında il merkezi, Ovacık, Nazımiye, Hozat ilçelerinde 31 bölgenin 'gecici güvenlik bölgesi' ilan edildiğini, ayrıca Pülümür-Erzincan karayolu üzerinde bulunan bazı bölgelerinde duraklama ve piknik yapılmamasını istedi.

Valilik, il merkezinde Koçlu Mahallesi, Bali Deresi, Kurutlu Deresi, Kutuderesi, Gözlek-Sepertek Deresi, Alacık Mahallesi, Laç Deresi, Hanköy Mahallesi, Tokluk Yayla Evleri, Ahpanos Vadisi, Alacık Bölgesi, Peter Mahallesi, Ovacık İlçesi'nde Karadere, Sal Dersi-Pişkiktaşı Tepe, Sal Deresi-Pişkik Taşı, Karaoğlan Dağı, Yarpuzlu Mahallesi, Alisırtı Gecidi, Eroğlu Mahallesi, Çambulak yaylası, Mercan Dağları, Kıran Deresi, Kınıkan Tepe, Golan Yaylası, Eğerci Mahallesi, Dülbek Taşı, Kızılören Mahallesi Hozat; Kinzir Ormanları, Nazımiye İlçesi'nde Kayalı Tepe, Dokuzkaya, Tavuklu-Doğantaş bölgesinin 1-15 Eylül tarihleri arasında 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı.

Valilik açıklamasında 'geçici güvenlik bölgesi' ilan edilen bölgelere sivillerin girilmemesi, bazı bölgelerde de duraklama ve piknik yapılmaması istenerek, şöyle denildi: 

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli Merkez, Ovacık ve Nazımiye İlçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 1 Eylül 2016 - 15 Eylül 2016 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Ayrıca sivil vatandaşların can ve mal güvenliği açısından risk teşkil etmesi nedeni ile Pülümür - Erzincan Karayolu (D-885) Pülümür İlçesi istikametinin 35'inci kilometresi (Şehit Mehmet Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) ile 45'inci km si (Kırmızıköprü Jandarma Karakol Komutanlığı hizası), Tunceli-Ovacık ilçesi istikametinin 13'üncü kilometresi (Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) ile 37'inci km si (Aşağıtorunoba Jandarma Karakol Komutanlığı hizası) arasında kalan karayolu yol kenarında kısa süreli duraklama ve piknik yapma amacıyla konaklama yapılmaması gerekmektedir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Özel Güvenlik Bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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