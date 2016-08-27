27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Başkentte şiddetli yağış

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı
Başkentte şiddetli yağış
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Başkentte etkili olan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde bekledi. Etkili sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yollar ve alt geçitlerin ve araçların sular altında kalmasına neden oldu.

Sokullu, Dikmen ve Akay Caddelerinde araçlarında mahsur kalanlar olduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Bazı vatandaşların araçlarının üzerlerine çıkarak itfaiyeyi bekledikleri görüldü.

15 Temmuz Kızılay Meydanı'nda da sağanak nedeniyle araç trafiğinde yoğunluk yaşandı. Yayalar da sağanak nedeniyle yürümekte zorluk çekti.

Bu arada kentin farklı yerlerinde de bazı ev ve iş yerlerini ise su bastığı öğrenildi.

İtfaiyenin vidanjör yardımıyla tıkanan rögarları açma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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