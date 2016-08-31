Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında operasyona giden askerlere bugün sabah saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1 PKK'lı doçka silahı ile ölü ele geçirilirken, 5 asker hafif şekilde yaralandı.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesi'nin Çağlayan Uzundere bölgesi Hantepe Mevkiinde operasyona giden askerlere saat 07.00 sıralarında bir grup PKK'lı terörist tarafınan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada 5 asker hafif şekilde yaralanırken, 1 PKK'lı da doçka silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Bölgede hava destekli operasyonlar ve yer yer sıcak çatışmalar devam ediyor. Yaralı askerler ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de çatışma: 1 korucu yaralandı

Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ndeki, Kara Cehennem Ormanları'nda PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 geçici köy korucusu yaralandı.

Bingöl Valiliği'nin özel güvenlik bölgesi ilan ettiği Kara Cehennem Ormanları'nda, geçici köy korucularının da katıldığı operasyonlarda dün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla dün saat 22.15 sıralarında başlayan operasyon kapsamında çıkan çatışmada, ilk ateşle birlikte geçici köy korucusu Ömer Kızılboğa yaralandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı köy korucusu Kızılboğa, burada tedavi altına alındı. Yaralı köy korucusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar devam ediyor.