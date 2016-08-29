Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nde hastaneye başvuranların sayısı 10 bini bulurken, zehirlenmeye içme yusundaki türü henüz saptanamayan bakterinin neden olduğu belirtildi.

Dün geceden bu yana hastanelere mide bulantısı, baş dönmesi ve yüksek ateş şikayetleriyle ilgili başvuranların sayısı artıyor. İlçedeki sağlık merkezleri ve hastanelere aynı şikayetlerle başvuranların sayısının 10 bini bulduğu belirtildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, raporlarda saptanamayan içme suyundaki bir bakteri ve virüsten şüphelendiklerini belirterek, sorunu çözme gayretinde olduklarını söyledi. Erkoç, şunları söyledi:

"Sağlık teşkilatımız teyakkuzda, gelen vatandaşlarımızın şifası içini çalışıyor. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere Elbistan'da tüm sağlık teşkilatımız gerekli önlemleri aldı. Gelen hastalar ayakta tedavi edilip evlerine gönderiliyor. Halk Sağlığı Müdürlüğü, günlük içme suyundan tüm ilçelerde numune alıp raporlaştırıp ve idareye sunar. Tabi bu tür kontroller yapılırken o testlerde çıkmayan bakteriler, virüsler olabiliyor. Burada bundan şüpheleniyoruz biz. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın içme suyu kullanmamaları yönünde uyardık. Valiliğimiz başkanlığında bir kriz masası oluşturduk. Biz de hazır su dağıtıyoruz yoğun bir şekilde vatandaşlarımıza. İnşallah bu sorunu en kısa sürede çözme gayreti içerisindeyiz. Birçok test yapıldı, bugün bazıları sonuçlandı. Bu mide bulantısı ve kusmaya sebep olan bir bakterinin, bir virüsün sebep olduğu; bunun içme suyuna mı karıştığı, nasıl karıştığını gayreti içerisindeyiz şimdi."