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Hakkâri’de korkutan patlama

Hakkâri’de, polis lojmanlarındaki bir dairede mutfak tüpünden meydana gelen patlama, tedirginlik yarattı.
Hakkâri’de korkutan patlama
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Hakkâri’de, polis lojmanlarındaki bir dairede mutfak tüpünde meydana gelen patlama, tedirginlik yarattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis lojmanlarındaki bir dairede, saat 21.30 sıralarında patlama meydana geldi. Korkuya neden olan patlamayla birlikte dairenin balkonunda yangın çıktı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Patlamaya mutfak tüpünün neden olduğu anlaşılırken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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