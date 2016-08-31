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İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 2 Eylül'de elektrik verilemeyecek.
İstanbul'da elektrik kesintisi yapılacak
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Ataşehir, Maltepe, Pendik, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 2 Eylül'de elektrik kesintisi uygulanacak. 

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre,

Ataşehir'de 09.30-12.00'de, Barbaros Mahallesi Halk, Biricik, Kardelen, Mimar Sinan sokakları,

Maltepe'de 09.00-13.00'te, Yalı Mahallesi Ziya Gökalp, Piri Reis, Mareşal Fevzi Çakmak, Eğitimciler Çıkmazı, Gazi Osmanpaşa, Şehit Pilot Ahmet Altaş, Dr. Sadık Ahmet, Şimşek, Ziya Gökalp, Meltem sokakları elektrik alamayacak.

Pendik'te 09.00-13.00'te, Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes, Aydınlı Yolu, Çatal Zeytin, Fail, Ertuğrul, Gamze, Zıpkın, Manav, Göl, Hicazkar, Gülşen, İbni Sina, Mayıs, Mesut, Misket, Sirayet, Burhan, Süreyyapaşa, Şehit Fethi, Nişanca sokakları, Yeni Mahalle Süreyyapaşa, Maksut, Şehit Fethi, Abdülhalik Renda, Ekmek Teknesi, Durak, Dünya, Feza, İntizam, Öztürk, Naneci, Ebruli, Uluçınarlar, Zafer sokakları, Sapan Bağları Mahallesi Ağaç, Arakan, Korucu, Behçet Kemal, Ekmel, Eserler, Hasgül, Durgun, Estergon, Halay, Moralli, Heybeli, İlgili, Tekke, Karaağaç, Kocatepe, Deha, Orçun, Refah, Sevinç, Şehit Miralay Nazım Bey, Tınaztepe sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Tuzla'da 09.00-13.00'te, İstasyon Mahallesi Yarış Çıkmazı, Oltu Çıkmazı, Fatih Otağı, D-100 Karayolu, Şifa Mahallesi Şifa Yanyol, 10.00-14.00'te, Tepeören Mahallesi Süleymaniye, Hikmet, Turgut Reis, Eski Ankara Asfaltı, Tepeören Yolu, Azimkar, Medeniyet, Meydan, Yağmur, Özgül, Akçam sokakları,

Üsküdar'da 09.00-12.00'de, Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay, Okul, Okul Çıkmazı, Pasinler, Palandöken sokakları, Barbaros Mahallesi Tophanelioğlu Sokağı, Güzeltepe Mahallesi Okul Yokuşu Sokağı, Murat Reis Mahallesi Küfeci Sokağı'na elektrik verilemeyecek. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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