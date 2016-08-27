27 Ağustos 2016 Cumartesi
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Kadın polislere başörtüsü serbestliği getirildi

Kamuda başörtüsünün serbest bırakılmasının ardından, kadın polislerin başörtüsü takmasının önündeki engel de kaldırıldı.
Kadın polislere başörtüsü serbestliği getirildi
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Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kadın emniyet personeli, şapka, kep veya örgü bere altında, yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına üniforma renginde desensiz giysiler takabilecek

Yönetmeliğin 5'inci maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde yer alan "Resmi kıyafetle birlikte kıyafetin içerisine" ibaresi, "Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine" şeklinde değiştirildi.

Böylece (i) bendinin ilk cümlesi "Bayanların şapka, kep veya örgü bere altında yüzünü kapatmayacak şekilde başlarına taktıkları üniforma rengindeki desensiz giysiler hariç, resmi kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecekler giyilemez" olarak düzenlenmiş oldu.

Ayrıca yönetmeliğin 36. maddesindeki "Bu yönetmelik hükümlerini Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür" ifadesi de "Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür" şeklinde değiştirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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