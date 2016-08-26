Kamu Denetçiliği Kurumunda (KDK), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından yapılan çalışma kapsamında, 21 personel görevden alındı.

KDK'dan yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'da püskürtülen darbe girişiminin ardından tüm devlet kurumlarında olduğu gibi KDK'de de FETÖ ile mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda kurumda görev yapan 15 kamu denetçiliği uzmanı, 4 kamu denetçiliği uzman yardımcısı, bir hukuk müşaviri ve bir idari personelin kamu görevinden çıkartıldığı, bu yöndeki çalışmaların devam edeceği bildirildi.