Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün (3. Köprü) açılmasıyla vatandaşlar gece 00.00 beklemeden köprüye akın etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla köprüye gelen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakan'ı Ahmet Arslan gece 00:00'da açılacağı duyurmuştu. Vatandaşlar, görevlilerin köprüye çıkan bağlantı yollarını gece 00:00'dan önce kontrollü bir şekilde açtığını görünce, gişelerden ücretsiz geçerek köprüye Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçti. Araçlarıyla köprüye gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla aileleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşların köprüde selfie çektiği görülürken bazı vatandaşlar ise sosyal medya aracılığıyla canlı bağlantı yaptı. Köprüden geçen vatandaşlar araçlarının kornalarına sürekli basarak sevinç gösterileri yaptığı görüldü. Bu sırada köprüde görevli trafik polisleri duran araçlara, "Vatana millete hayırlı olsun, güle güle kullanın" anonsu yaparak araçların yollarına devam etmelerini istedi.

'Yenibosna'dan görelim diye geldik'

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açıldığı haber alan Numan Ceylan isimli bir vatandaş, "Açıldığını duyunca hemen geldik. Çok güzel olmuş, gayet iyi bir eser olmuş. Yenibosna'dan geldik bir görelim istifade edelim dedik, arkadaşlara da anlatırız. Ayrıca köprüye eşiyle birlikte gelen Atilla Aydoğdu isimli vatandaş ise, "Bizim söyleyeceğimiz çoğu şeyi zaten reisi cumhurumuz açılışta söyledi. Söylediklerinin tamamen arkasındayız ve yanındayız. Onun bir emriyle hareket edecek güçlü bir orduya sahip, Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi.

Yunanistan Atina'dan gelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçen TIR sürücüsü Hüseyin Sayan, "Eskiden saat yasak vardı 6 saat bekliyorduk. 6 saat demek Ankara'ya gider bir araba. Şimdi ne oldu transit yasak diye bir şey kalmadı. Bunu yapanlardan Allah razı olsun çok iyi bir şey" dedi.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde hatıra fotoğrafı ve selfie çeken vatandaşlar daha sonra araçlarına binerek yollarına devam etti.