29 Ağustos 2016 Pazartesi
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Kuzey Irak'a 2'inci hava harekatı

TSK, Kuzey Irak'taki Gara bölgesinden sonra bu sefer de Avaşin-Basyan bölgesine hava harekatı düzenledi.
Kuzey Irak'a 2'inci hava harekatı
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Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri ateş altına alınarak imha edildi.

Savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütü hedefleri ateş altına alınarak imha edilmişti.

Harekatla, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, üslerine dönmüştü.

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