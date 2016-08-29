Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri ateş altına alınarak imha edildi.
Savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen harekatta bölücü terör örgütü hedefleri ateş altına alınarak imha edilmişti.
Harekatla, bölgede tespit edilen bölücü terör örgütü hedefleri ateş altına alınarak imha edildi. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, üslerine dönmüştü.