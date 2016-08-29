Güvenlik uzmanı Mete Yarar Kadıköy Suadiye’de iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yarar saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Olayı Twitter adresinden duyuran Mete Yarar, “iki kişiydiler, ateş açtılar. Ben de zaten silahımla karşılık verdim. Bunun üzerine kaçtılar. Polis çalışma başlattı” dedi.

Mete Yarar kimdir?

1967 yılında Samsun’da doğan Mete Yarar, 1984 yılında Kara Harp Okulu'ndan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra, 20 yıl boyunca silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinde görev yaptı. En son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan binbaşı rütbesinde iken 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Mete Yarar, TSK’da görev yaptığı zaman diliminde 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu’da hizmet etti ve sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Halen güvenlik uzmanı olarak çalışıyor.