Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, terör örgütü mensuplarının eylem maksadıyla hazırladığı 2 bomba yüklü araçla 176 mutfak tüpü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 24-26 Ağustos'ta merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütü mensuplarına yardım yataklık yapan kişileri yakalamak maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Hava Kuvvetlerince bölgede hava harekatı yapıldığı, Kara Kuvvetleri, Jandarma Özel Harekat ile Polis Özel Harekat timlerinin de bölgeye sevk edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve depo olarak kullandıkları alanlar imha edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatıyla sağ olarak yakalanmış, 'bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan aranan 6 kişi yakalanmış, çok miktarda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile 176 mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarının gasp ederek eylem hazırlığı maksadıyla hazırladığı 2 bomba yüklü araçla bir kamyon bulunmuş, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''

Mardin'de 140 çuval bomba malzemesi

Mardin'in Ömerli ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta, bombalı araç saldırılarında kullanılan 140 çuval amonyum nitrat ele geçirildi. Tespit edilen amonyum nitrat maddesi güvenlik güçlerince imha edildi.

Alınan bilgiye göre, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirilen "Özel Birlik Operasyonu" kapsamındaki çalışmalarda, Ömerli -Nusaybin ilçeleri arasında Duygulu mevkisi kırsalında terör örgütüne ait bir mağara şeklinde sığınak, tespit edildi.

Güvenlik güçlerince sığınakta yapılan aramada, 140 çuval içerisinde yaklaşık 7 ton amonyum nitrat ele geçirildi.

Tespit edilen amonyum nitrat maddesi güvenlik güçlerince imha edildi.

Ele geçirilen amonyum nitratın Mardin'de bombalı araç saldırısında kullanılacağı öğrenildi.