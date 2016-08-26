Tunceli kent merkezine bağlı Geyiksu köyündeki Geyiksuyu Jandarma Karakol Komutanlığına, saat 10.00 sıralarında, bir grup terör örgütü mensubu tarafından uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulunuldu.

Güvenlik güçlerinin taciz ateşine anında karşılık vermesi üzerine teröristle ormanlık alana kaçtı. Taciz ateşinde ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay sonrası teröristlerin kaçış güzergahlarının karakolda konuşlu fırtına obüsleri ile ateş altına alındığı ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonun devam ettiği belirtildi.