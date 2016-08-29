Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden 97 yaşındaki Vedat Türkali tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde yaşama veda etti.

Yalova Devlet Hastanesi’nde cumartesi gününden bu yana tedavi gören yazar Vedat Türkali, bugün saat 06.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Türkali’nin ölüm haberini kızı Deniz Türkali, ''Babamı Vedat Türkali'yi kaybettik'' açıklamasıyla acı haberi duyurdu. Türkali’nin doktoru Özgür Akın Oto, ünlü yazarın cumartesi günü hastanede tedavi altına alındığını belirterek, "İdrar yollarında enfeksiyon vardı. Böbrek yetmezliği rahatsızlığı da devam ediyordu. Bu sabah çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi.

Vedat Türkali kimdir?

Asıl adı Abdülkadir Pirhasan olan ve 13 Mayıs 1919'da Samsun'da doğan Türkali, liseyi Samsun Lisesi'nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl eşi Merih Pirhasan'la evlendi. Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951'de tutuklandı. 9 yıl ceza aldı. 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest kaldı.

Rıfat Ilgaz ile Gar Yayınlarını kurdu. 1960'ta Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başladı. 1965'te Karanlıkta Uyananlar filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı. Bir Gün Tek Başına, Mavi Karanlık, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Kayıp Romanlar, Yalancı Tanıklar Kahvesi, Bitti Bitti Bitmedi gibi romanlara imza attı.

1974'te Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü, 1976'da Orhan Kemal Roman Armağanını kazandı. 2016'da Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'ne layık görüldü. Vedat Türkali’nin cenazesinin İstanbul’a götürülmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği ve cenaze töreni ile ilgili ayrıntıların ailesi tarafından açıklanacağı öğrenildi.