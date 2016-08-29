29 Ağustos 2016 Pazartesi
Dünya E-GazeteOnline Abone Olun
''Mış' gibi kapitalizm olmaz'''Mış' gibi kapitalizm olmaz'
  • Altın
    125,534    0.03%
  • Euro
    3,3074    -0.12%
  • Dolar
    2,9440    0.25%
  • BIST
    77.120    0.43%

Vedat Türkali hayatını kaybetti

Türk edebiyatının usta isimlerinden Vedat Türkali, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kızı Deniz Türkali, Twitter hesabından 'Babamı Vedat Türkali'yi kaybettik' açıklamasıyla acı haberi duyurdu.
Vedat Türkali hayatını kaybetti
» »

Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden 97 yaşındaki Vedat Türkali tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde yaşama veda etti.

Yalova Devlet Hastanesi’nde cumartesi gününden bu yana tedavi gören yazar Vedat Türkali, bugün saat 06.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Türkali’nin ölüm haberini kızı Deniz Türkali, ''Babamı Vedat Türkali'yi kaybettik'' açıklamasıyla acı haberi duyurdu. Türkali’nin doktoru Özgür Akın Oto, ünlü yazarın cumartesi günü hastanede tedavi altına alındığını belirterek, "İdrar yollarında enfeksiyon vardı. Böbrek yetmezliği rahatsızlığı da devam ediyordu. Bu sabah çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi" dedi. 

Vedat Türkali kimdir?

Asıl adı Abdülkadir Pirhasan olan ve 13 Mayıs 1919'da Samsun'da doğan Türkali, liseyi Samsun Lisesi'nde okuduktan sonra 1942 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl eşi Merih Pirhasan'la evlendi. Maltepe Askeri Lisesi ve Kuleli Askeri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra 1951'de tutuklandı. 9 yıl ceza aldı. 7 yıl sonunda koşullu olarak serbest kaldı.

Rıfat Ilgaz ile Gar Yayınlarını kurdu. 1960'ta Dolandırıcılar Şahı ile senaristliğe başladı. 1965'te Karanlıkta Uyananlar filmiyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü'nü kazandı. Bir Gün Tek Başına, Mavi Karanlık, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Kayıp Romanlar, Yalancı Tanıklar Kahvesi, Bitti Bitti Bitmedi gibi romanlara imza attı. 

1974'te Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda birincilik ödülünü, 1976'da Orhan Kemal Roman Armağanını kazandı. 2016'da Beyaz Martı Edebiyat Onur Ödülü'ne layık görüldü. Vedat Türkali’nin cenazesinin İstanbul’a götürülmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği ve cenaze töreni ile ilgili ayrıntıların ailesi tarafından açıklanacağı öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cerablus'ta tanka roketli saldırı: 1 şehit27 Ağustos 2016 Cumartesi 20:27
  • 7 şirkette hisseleri ortaya çıktı27 Ağustos 2016 Cumartesi 19:49
  • PKK'ya ait bomba yüklü araçlar ele geçirildi27 Ağustos 2016 Cumartesi 18:00
  • Kadın polislere başörtüsü serbestliği getirildi27 Ağustos 2016 Cumartesi 13:50
  • Köprü'den geçişler başladı27 Ağustos 2016 Cumartesi 07:31
  • Tunceli'de jandarma karakoluna taciz ateşi26 Ağustos 2016 Cuma 15:00
  • Havan mermisi atıldı: 3 asker yaralı26 Ağustos 2016 Cuma 14:38
  • KDK'de 21 personel görevden alındı26 Ağustos 2016 Cuma 13:26
  • 29 bin hükümlü tahliye edildi26 Ağustos 2016 Cuma 11:43
  • Cizre'de polise bombalı saldırı26 Ağustos 2016 Cuma 10:00

    • ÇOK OKUNANLAR

    SON DAKİKA HABERLER

    FOTO GALERİ

    12345678
    ÖZEL DOSYALAR

    VİDEO GALERİ

    12345678

    ÜYE İŞLEMLERİ

    Copyright 2012 DÜNYA OnlineBurada yer alan yazılı ve görsel içerik, izinsiz olarak,
    kısmen ya da tamamen kopyalanamaz başka yerde kullanılamaz.
    Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim
    BIST Çekince İbaresi BIST isim ve logosu "koruma marka belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri FOREKS tarafından sağlanmaktadır. Sayfamızdaki finansal veriler en az 15 dakika gecikmelidir.