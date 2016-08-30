15 Temmuz darbe girişimi sonrası yeni bir formata büründürülen törenlerde F-16, helikopterler, tanklar ve askeri zırhlı araçların geçit töreni olmayacak. Artan terör olayları sonrası iptal edilen 30 Ağustos Resepsiyonu yerine ise Cumhurbaşkanı şehit yakınları ve gazilere külliyede yemek verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı töreni Anıtkabir'de başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tebrikleri kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın canlı performans sergileyeceği törende, bir subay konuşma yapacak. Törende, muharip gaziler ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olanlar da hazır bulunacak.

Daha önce Hipodrom’da düzenlenen etkinlikte uçaklar, tanklar, toplar, askeri araçlar geçit töreninde yer alırdı. Bu kez törende onlar olmayacak.

Ancak, 4. Kolordu Komutanlığı ve Ankara Garnizonu'nun organize ettiği geçit töreninde askerler ve lise öğrencileri yer alacak.

Mehteran Konseri'nin iki marş seslendireceği törende, dev Türk bayrağının geçişi de gerçekleştirilecek.