Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki havalimanı yerleşkesine dışarıdan bir grup terörist tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, küçük çapta hasar meydana geldiği bildirildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından havalimanından rutin uçuşlara devam edildiği öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

00:00 sularında 4 adet roketatar atıldı

Diyarbakır Bağlar İlçesi'nde bulunan havalimanına saat 24.00 sularında çevre yolu tarafından 4 adet roketatar atıldı. Saldırı özel bir havayolu şirketi uçağı inerken meydana geldi.

Saldırıda, yaralananlar olduğu bildirildi. Ambulanslar olay yerine sevk edilirken havalimanı uçuşlara kapatıldı. Güvenlik güçleri, yolcuları ve personeli terminal içine aldı.

Roketatarlı saldırı sonrası, havalimanında bulunan polis noktasında görevli polisler, saldırıya anında karşılık verdiği ve 15 dakika boyunca sıcak çatışmanın yaşandığı öğrenildi.

Saldırı sonrası güvenlik güçleri, saldırıyı düzenleyen terörist grubu takip için helikopter ile çevre yolu bölgesini aramaya başladı.

Vali Aksoy: Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, saldırı sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Her türlü tedbirler alındı. Helikopterler havada aşağıdaki terörist unsurlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Özel harekat polsileri belirli noktalarda aramalarını yapıyor. Can kaybı ya da yaralanma söz konusu değil. Saldırının roketle olup olmadığı balistik incelemeden sonra çıkar. İlk belirlemelere göre roketli bir saldırı olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Bağlar bölgesindeki havalimanındaki polis noktasının olduğu bölgeye roketatarlı saldırı olduğunu değerlendiriyor. Bunun ayrıntıları çalışmalardan sonra netleşecektir. Uçuşlarla ilgili herhangi bir aksama söz konusu değil. Her türlü güvenlik planlaması yapıldı. Uçuşlar devam edecek."

Havalimanında olan vatandaşlarımız vardı bölgede ancak herhangi bir yaralanma söz konusu değil.