Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cerablus bölgesinde yürütülen "Fırat Kalkanı" harekatını destekleyen unsurlara ateş açtığı tespit edilen terörist gruplara yönelik, koalisyon kapsamında yapılan hava harekatı sonucunda 25 PKK/PYD üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği, terörist gruplarca kullanıldığı tespit edilen 5 binanın imha edildiği bildirildi.

Amarne Köyü kurtarıldı

Cerablus'u terör örgütü DAEŞ'ten temizleyen ÖSO'ye bağlı kuvvetlerin ilçenin güneyindeki ilerleyişleri sürüyor. Bu kapsamda muhalif güçler, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin elindeki Amarne köyünü kurtardı.

PYD mensuplarını etkisiz hale getiren askerler, çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ele geçirilen mühimmatların arasında roketler, mermiler, el bombaları, havan mermileriyle keskin nişancı tüfeği ve çok sayıda fişek de yer aldı.

ÖSO'ye bağlı Nurettin Zengi grubunun komutanı Ahmet Genco, yaptığı açıklamada, çatışmaların ardından Amarne köyünde kontrolü sağladıklarını belirtti.

Daha önce bölgeyi elinde tutan PYD mensuplarının etkisiz hale getirildiğini ifade eden Genco, çok sayıda mühimmat ele geçirdiklerini bildirdi.

Teröristlerin çatışmalar sırasında köydeki az sayıdaki sivil halkı "kalkan" olarak kullanmaya çalıştığını vurgulayan Genco, "Teröristleri etkisiz hale getirdik, sivil halkı kurtardık." diye konuştu.

Tanklar bekletiliyor

Suriye'nin Halep kentine bağlı Cerablus bölgesinde terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek Türkiye'nin sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos'ta başlatılan operasyonda 5'inci güne girildi.

Operasyon öncesi güvenlik gerekçesiyle Karkamış ilçesinin dışına çıkarılan vatandaşlar, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşarken, esnaf da iş yerlerini açtı. Esnaf, ilçedeki yoğunluğun piyasayı hareketlendirmesi nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Sınıra yakın Soylu bölgesinde ise AFAD, Türk Kızılayı ve Sağlık Bakanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Zaman zaman ambulanslar, sınır hattına doğru ilerliyor.

Öte yandan sınırın Türkiye tarafında tank ve zırhlı personel taşıyıcılar bekleyişini sürdürüyor. Suriye topraklarında ise DAEŞ tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcılar, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor. Bu sırada Cerablus'un bazı bölgelerinden zaman zaman yükselen dumanlar sınır hattından da görülüyor.