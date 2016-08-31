31 Ağustos 2016 Çarşamba
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Vagner Love Alanyaspor'da

Vagner Love Alanyaspor'da
Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un prensip anlaşmasına vardığı Vagner Love, Alanya'ya geldi.
İzlenme: 248
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