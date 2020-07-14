100'üncü yurt dışı mağazasına 2016'da ulaştı

14 Temmuz 2020

DeFacto, Türkiye’nin en hızlı büyüyen moda markalarından. Darbe girişimi sürecinin yaşandığı 2016’da da yurt içi ve global arenadaki yatırımlarında hız kesmedi. Hatta özellikle yurt dışında iddialı mağaza açılışları gerçekleştirdi. 2016 yılına 7 yeni ülke ve 50 yeni mağaza planıyla giren DeFacto, bu hedefler doğrultusunda Suudi Arabistan’daki ilk mağazasını Riyad’da hizmete açtı. Ülkede kısa sürede hızlı bir mağazalaşma atılımı gerçekleştirdi.

100. mağaza Fas'a

DeFacto CEO'su İhsan Ateş, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada "Ülkemizin büyüme performansına katkı sunabilmek adına hem yurtdışında hem yurtiçin-de önemli yatırımlara imza attık. 2016 yılında Doğu Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler pazarlarına odaklandık ve yurtdışındaki 100’üncü mağazamızı Fas’ın Tanca kentinde açtık” dedi.

2016’da toplam 241 milyon TL yatırım yaparak, yurtiçinde ve yurtdışında onlarca yeni mağaza yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Ateş, “Bu sonuçlarla Türkiye dahil 17 ülkede 419 mağaza ve 10 bin 250 çalışan ile 2016 yılını kapattık” diye konuştu.

Hedefleri tutturduk

İhsan Ateş, “Sürekli yatırım yapan ve istihdamını düzenli şekilde arttıran bir yapımız var. Çalışanlarımızla beraber büyüdük ve başarılı büyüme performansımızı 2017 yılında da sürdürdük. Yıl boyunca yurtiçi ve yurtdışı dahil toplam 62 yeni mağaza açtık. Bu sayede 22 ülkede 447 mağazaya ulaştık ve yılı 2 milyar 649 milyon TL ciroyla tamamladık” dedi.

Ateş, “Türkiye demokrasisi ve devleti için varoluşsal bir tehlikeyi hızlı reaksiyon ile bertaraf etmeyi başardık. Aradan geçen dört yıl içinde ekonomik, sosyal ve politik olarak yeniden inşa ve arınma süreci yaşandı. Devam eden yapısal reformlar, sağlıklı ve güçlendirilmiş ekonomi politikaları sayesinde Türkiye ekonomisi gerçek potansiyelini ortaya koyarak büyümesini sürdürmeyi başardı. DeFacto olarak ülkemizin potansiyeline olan inancımız doğrultusunda yatırım takvimimizde hiçbir değişiklik yapmadan yolumuza devam ettik” diyor.

2016, son 5 yılda en çok mağaza açılışında ikinci sırada



Ulaşılabilir modada dünya markası olma stratejileri doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında yatırımlarına 2018 yılında devam eden Defacto, sözkonusu dönemde 7 yeni ülkeye daha girerek,



45'i yurtdışında olmak üzere 74 tane yeni mağaza açılışı gerçekleştirdi. Defacto'dan aldığımız bilgilere göre 2020 dahil son 5 yılda en çok mağaza açılışında 2016 yılı şirket performansında ikinci sırada yer aldı.