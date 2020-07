2016'da 3 milyar TL yatırım yaptık, bin 162 istihdama imza attık

14 Temmuz 2020

Türk Telekom Genel Müdür Ümit Önal, DÜNYA'ya özel kaleme aldığı yazısında şöyle diyor: "Bu toprakların bir değeri olarak Türkiye'nin iletişim omurgasının her an her koşulda faal kalmasını sağlayarak milletimize kesintisiz iletişim hizmeti sunduk. Değerlerimizden aldığımız güç ve cesaretle hain darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir rol oynadık. Darbe girişimi sonrasında da ülkemizin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımları, insan odaklı yaklaşımımız ve sosyal sorumluluk anlayışımızla sürdürdük".

15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, iletişimin önemini ve gücünü tam manasıyla bir kez daha ortaya koydu. Darbecilerin ilk hedeflerinden biri de iletişim merkezleri ve hizmet binalarıydı. Telekomünikasyon devi, Türk Telekom işletmeleri de İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanında darbecilerin saldırısına uğradı. Halkın da gücüyle direnmeler yaşandı. Gecede Türkiye’nin iletişim altyapısının belkemiği Türk Telekom çok önemli sınavlardan geçti.

Hatırlanacağı gibi darbecilerin o gece Türk Telekom’un kritik binalarına girerek ülkede iletişimi kesmeye dönük eylemleri elbirliği ile savuşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaları yönündeki çağrıları ve bu davete uyan Türk Telekom kullanıcısı vatandaşların şirket altyapısı sayesinde gece boyunca kesintisiz bir şekilde kendi aralarında iletişim kurup organize olabilmesi, karanlık gecenin seyrini değiştiren olaylardan olmuştu.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Türkiye’nin iletişim omurgasını her an ayakta tutmayı başaran telekomünikasyon sektörü, böylelikle darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir görev üstlenmiş oldu.

Gelin o tarihi de içine alan ‘15 Temmuz’ değerlendirmesi için Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal’ın aşağıda DÜNYA’ya yazdığı satırları okuyalım:

180 yıllık mazimiz boyunca, bu toprakların bir değeri olarak Türkiye’nin iletişim omurgasının her an her koşulda faal kalmasını sağlayarak milletimize kesintisiz iletişim hizmeti sunduk. Değerlerimizden aldığımız güç ve cesaretle hain darbe girişiminin engellenmesinde son derece kritik bir rol oynadık. Darbe girişimi sonrasında da ülkemizin dijital varlıklarına yaptığımız yatırımları, insan odaklı yaklaşımımız ve sosyal sorumluluk anlayışımızla sürdürdük. Son dört yılda yüksek yatırımlara imza atıp rekor düzeyde kârlılık sağladık. 2016 yılında, Türk Telekom olarak 3 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptık. 1162 kişiye istihdam sağladık.

Şirketimizin altyapısının 5G’ye hazır hâle getirilmesi ve ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda internet kullanımının yaygınlaşması amacıyla, yatırımlarımızda önceliğimizi, ülkemizin fiberleşmesi ile birlikte internet penetrasyonunu yükseltmek olarak belirledik. Türkiye’nin dijital dönüşümünü tamamlamış ve teknoloji ihraç eden bir ülke olması yolunda değerli adımlar atıyoruz. Türk Telekom olarak 2005 yılındaki özelleştirmeden bu yana geçen son 15 yılda ülkemizin dijital dönüşümü için tam 16,8 milyar dolarlık yatırım yaptık. Müşterilerimize ulaştırdığımız fiberi son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık. Türk Telekom’un fiber hane kapsaması, sadece son 1 yılda 3,5 milyon artarak 22,6 milyona yükseldi. Fiber altyapımıza her gün yüzlerce kilometre yeni fiber eklemeye devam ediyoruz.

Türk Telekom, bu yılın ilk çeyreğinde 661 milyon lira ile beklentilerin üzerinde net kâr elde etti. Şirketimizin gelirleri, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışı olan yüzde 17 artışla 6,3 milyar liraya yükseldi. 2020’nin ilk çeyreğinde yatırım harcamalarımız, yıllık bazda yüzde 41 artışla, 896 milyon TL oldu. Bu başarılı sonuçlarla 2020 yılsonu yatırım öngörümüzü de 5,8 milyar TL’den 6,4 milyar TL’ye yükselttik.

Türk Telekom Grubu olarak, 2020 içinde gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız yatırımlar da dâhil edildiğinde, 2016'dan bu yana Türkiye’nin dijital dönüşümüne toplam 21,7 milyar TL yatırım yapmış olacağız. Bu yatırım tutarının büyük kısmını fiber, sabit ve diğer altyapıların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için harcadık. Bu yatırımlar içinde şirket satın alımları, sabit hatlarda fiber altyapı yatırımları, mobil tarafta ise 5G ve ötesi teknolojilere yönelik Ar-Ge çalışmaları ve IT transformasyon projeleri bulunuyor. Mobil baz istasyonlarımızı sahibi olduğumuz fiberle birbirine bağlıyoruz. Yapay zekâ, makine öğrenmesi, otonom sistemler, artırılmış-sanal gerçeklik, gibi teknolojileri tüm dünyayla beraber Türkiye'nin de deneyimlemesi gibi bir gündemimiz var. Diğer operatörlerle birlikte gerçekleştirdiğimiz testlerle şebekelerimizi hep beraber 5G'ye hazırlıyoruz.