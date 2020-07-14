AKİB, 2016’dan bu yana ihracatını aralıksız artırıyor

14 Temmuz 2020

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Koordinatör (AKİB) Başkanı Huriye Yamanyılmaz, “Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak 2016 yılındaki 10 milyar dolarlık ihracatımızı her yıl artırarak 2019 yılında 13 milyar 431 milyon dolara yükselttik. 2020 yılına da ihracatımızı artırarak girdik. Koronavirüs salgını nedeni ile tüm dünyada meydana gelen daralmadan kaynaklı ihracatımız bir miktar azalsa da yeni normalin ilk ayı olan haziran ayına rekorlarla dolu bir başlangıç yaptık” dedi.

Yamanyılmaz, “Ülkemizin ve insanımızın geleceğine kast eden hainlere karşı milletimizin direnişi ve zaferinin günü olan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde haklı bir gurur yaşarken bir kez daha demokrasi ve vatan uğruna canını veren kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum” dedi. Yamanyılmaz, “Bu hain darbe girişimi bir kez daha göstermiştir ki; birlik ve beraberlik içinde hareket eden Türk milletinin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Ülkemizin bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran biz ihracatçılar Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünü hep aklımızda tutarak; ülkemiz için yorulmadan çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz” diye konuştu.