Demokrasi mücadelesinde görev aldı 100 milyon doları aşan yatırım yaptı

14 Temmuz 2020

15 Temmuz 2016, sanayi ve tarım kenti Adana’nın önemli iş insanlarından, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç için de milyonlarca insan gibi sakin başlamıştı. Diğer günlerden farksız, kendi halinde ilerleyen sakin iklim, akşam saatlerinde aniden değişti. Büyükşehirlerden gelen akıl almaz haberlere önce anlam veremeyen ardından hemen toparlanan Zeki Kıvanç, Adana’nın diğer oda-borsa ve organize sanayi bölgesi başkanları ile biraraya geldi. Aynı zamanda TOBB yönetim kurulu üyesi, TİM Başkanvekili olan Kıvanç, diğer iş insanları ile birlikte önce Ak Parti İl Binası’na gider, istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin yanında olunduğuna, demokrasiden vazgeçilmemesi gerektiğine işaret eden ortak kamuoyu mesajları yayınlanır.

3 gün tutulan ilk demokrasi nöbetinin ardından 18 Temmuz’da bölgenin oda temsilcilerinin yanı sıra belediye başkanı başta olmak üzere idari yöneticilerinden, sivil toplum örgütlerinden oluşan 30 kişilik heyet ile toplantılar organize edilir. Ve uzun dönemli demokrasi nöbetlerinin planlaması yapılır. Toplantı yeri Adana Sanayi Odası’dır, nöbetler için İstasyon Meydanı seçilir. Tutulan nöbetler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla birlikte bir ay sonra bitirilir. Son demokrasi mitingine 75 bini aşkın Adanalı katılır.

Biraz da o günlerin tekrar hatırlanması için ayrıntılı yazılan bu satırlarda Zeki Kıvanç, Adana Sanayi Odası Başkanı şapkası ile yer aldı.

Aynı zamanda kentin önemli sanayicilerinden olan Kıvanç Tekstil’in de yönetim kurulu başkanı Zeki Kıvanç, grubu birlikte yönettikleri kardeşleri Ziya Kıvanç, Mehmet Kıvanç ve Fatih Kıvanç ile istişare yapar. Ortak karar 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte yatırım planlarını da öne çekme yönünde olur.

Baba Hacı Mustafa Kıvanç’ın 1950’li yıllarda yorgan dikimiyle temellerini attığı bin 300 kişinin istihdam edildiği Kıvanç Tekstil’de yeni istihdam yaratacak yatırımlar ile grubun enerjiye yönelik tesis kurma planları devreye alınır. Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç o günlere ilişkin, “İki şapkamız ile de memleketimize hizmet etmemiz gerektiği günlerdi. Sanayi Odası Başkanlığımız ile kentimizde demokrasiye sahip çıkmak adına elimizden geleni yaptık. Milli İradeye Saygı Platformu’nun oluşmasına vesile olan isimler arasında yer aldık. İş ve istihdam yaratan yönümüz ile de memleketimize hizmet etmemiz gerektiğine o günlerde bir kez daha inandık” diyor.

15 Temmuz 2016 darbe girişim sonrasında tekstil ve yenilebilir enerji sektöründe toplamda 104 milyon dolarlık yatırım yapar Kıvanç Tekstil Grubu. Yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da cami, kapalı spor salonu, 60 derslikli Kıvanç Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi tamamlanır.

Zeki Kıvanç o günlere ilişkin “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gazi Meclisimiz, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, askerimiz, polisimiz ve halkımızın meydanlarda kararlı duruşuyla 15 Temmuz destanı yazıldı. Ben de, haince planlanmış darbe girişimine karşı durup başarısızlığa uğratan milletimizin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum” şeklinde konuşuyor.

ZEKİ KIVANÇ: 15 Temmuz sonrasında ülkemizde felaket tellallığı yapan birçok şahıs, kurum ve kuruluşlar oldu. Günümüzde de aynı şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ben hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım. Çünkü bizim başka bir ülkemiz yoktu, inadına inadına başaracaktık, yıkılmayacaktık. Nitekim başardık. Artık yolumuza daha emin adımlarla ilerliyoruz.