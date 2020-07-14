Hatko Kauçuk'un ses bariyerinde hedefler tuttu

14 Temmuz 2020

ERAY ŞEN

Osmaniye’de Hatko Kauçuk tarafından dört yıl önce gürültü kirliliğini önlemeye yönelik olarak yatırım kararı alınan ‘ses bariyeri’nde iç pazar hedeflerine ulaşıldı. Türkiye’nin çeşitli kentlerinde yol kenarlarına yerleştirilerek trafik gürültüsünün önüne geçen ‘ses bariyeri’ Avrupa ülkelerinde de onay aşamasında bulunuyor.

Hatko Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nejan Hatko, Osmaniye OSB'deki tesislerinde, araç lastiklerinin geri dönüşümü ile üretilen ses bariyerini ciddi bir Ar-Ge sürecinin ardından pazara sunduklarını söyledi. Ses bariyerinin ilk kez geçen yıl Gaziantep’te bir üst geçitte uygulandığını, ardından İstanbul Kemerburgaz’da özel bir sitede ve yine Gaziantep’te bir lunaparkta kullanılmaya başlandığını belirten Hatko "Ürünümüz yurt dışında da birçok ülkede onay aşamalarında bulunuyor ve kısa zamanda kullanıma geçmesi planlanıyor" dedi.

Yeni ürünlerinin 12.03.2020 tarihinde Resmi Gazete’de Gürültü Bariyeri Teknik şartnameleri kısmında tüm kurumlara yayınlanarak onaylandığı bilgisini veren Nejan Hatko, Türkiye'de gürültü haritasını çıkaran pek çok şehrin, 40 'desibel‘e kadar ses azaltan ses bariyerlerini kullanmaya hazırlandığını vurguladı. Hatko, "Avrupa ve ABD’de kalabalık şehirler ve yoğun trafiğin yol açtığı gürültü kirliliğini önlemek amacıyla yaygın olarak kullanılan ses bariyerleri, Türkiye’de ilk kez şirketimiz tarafından üretildi. Yerli üretimi olmayan bu ürünü, gürültü kirliliğinin yoğun olduğu otoyollar ve karayolları başta olmak üzere kentlerin çeşitli yerlerinde kullanılmak üzere Osmaniye OSB’deki tesislerimizde ürettik” diye konuştu.

Üretimde hammadde olarak, Hatko Şirketler Grubu bünyesindeki geri dönüşüm tesisinden elde ettikleri kauçuk maddesini kullandıklarını ve ‘inovatif ürün’ konusunda çeşitli kurumlar tarafından ödüle layık görüldüklerini ifade eden Nejan Hatko "Yerli üretici var ancak, Avrupa’da uygulanan EN 14388 kapsamındaki standartları karşılayan, bu testleri geçen tek yerli üreticiyiz” dedi.