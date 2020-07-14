Kibar, en büyük ambalaj tesisinin temelini Haziran 2016'da attı, kesintisiz tamamladı

14 Temmuz 2020

Gıdadan otomotive, ambalajdan alüminyuma kadar 7 farklı sektörde 22 şirketi, 7 bin 500 çalışanı ile ekonominin önde gelen kuruluşlarından Kibar Holding, darbe girişiminin yaşandığı günlerin hemen öncesinde Türkiye’nin en büyük ambalaj yatırımlarından birine soyunmuştu. Kibar Holding, Haziran 2016’da İzmit Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj yatırımının temelini henüz atmıştı. Temel atmadan 1,5 ay sonra yaşanan darbe girişiminin oluşturduğu kısa belirsizlik süreci, Kibar Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı Asım Kibar’ın “Bu topraklardan kazandığımızı bu topraklara yatırım yapmak için kullanmalıyız” sözüne dayanılarak çabuk atlatılır. Hiç zaman kaybedilmeden yatırım devam ettirilir ve kısa sürede 65 milyon Euro’luk yatırım tamamlanır. Yan tarafta fotoğrafı görülen İspak Ambalaj, bugün 300 kişiye istihdam sağlıyor, yılda 50 milyon Euro ciroya ulaşırken, gelirinin yüzde 30’unu ihracattan elde ediyor.

Yatırımı ertelemedik

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj yatırım sürecinin 15 Temmuz darbe girişimi sürecine denk geldiğini ifade ediyor. Kayabaşı yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye ambalaj sektörüne yön verdiğini söyleyebileceğimiz şirketimiz İspak Ambalaj şirketimiz için planladığımız büyük yatırım demokrasiye, milli egemenliğe, ülke ekonomisine bir saldırı olan 15 Temmuz dönemine isabet etti. Şirketin temel atma töreni Haziran 2016 yılında gerçekleştirildi. 1,5 aylık süreçte çalışmalar hızla devam ederken, 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Ancak Kibar Grubu olarak ülkemize yatırım yapmaktan vazgeçmedik. Kurucu ve Onursal Başkanımız Sayın Asım Kibar’ın söylediği gibi, bu topraklardan kazandığımızı bu topraklara yatırım yapmak için kullanma amacımıza uygun şekilde hareket ettik. Türkiye ekonomisine güvenerek, planladığımız şekilde tamamladık” diyor.

Endüstri 4.0 öngörüleriyle dizayn edilen, Türkiye’de tek seferde yapılan en büyük esnek ambalaj yatırımını kısa sürede gerçekleştirdiklerini ifade eden Haluk Kayabaşı, “İzmit’te bulunan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve yaklaşık 65 milyon Euro’ya mal olan bu tesiste otomatik üretim sistemleri, simülasyonlar, yatay ve dikey yazılım entegrasyonu, siber güvenlik ve bulut teknolojileri kullanıldı. Baskı teknolojileri, gıda ve ilaç endüstrileri için ambalaj tasarım merkezi olan tesisimizle Avrupa'nın öncü firmaları arasında yer almayı hedefledik, bugün bu hedefi gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Organik büyüyoruz

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşları arasında yer alan bir grup olduklarını kaydeden Kayabaşı, “Yarım asra yaklaşan tarihimizden güç alarak dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. İstikrarlı büyüme grafiğimizi korumaya, yüzde 60 oranın-da hatta bazı sektörlerde yüzde 80-90 seviyelerine ulaşan ihracatımızla ülkemizin cari açığının dengelenmesine katkıda bulunmaya ve grup şirketlerimizde yeni yatırımları devreye almaya koşullar ne olursa olsun ara vermedik. 22 grup şirketimizdeki üretim tesislerimizde organik büyüme, kapasite kullanım oranlarımızın artırımı ve dijitalleşme ile ihtiyaç olan alanlarda yeni tesisler kurmak gibi pek çok alanda ülkemize yatırım yapıyor, insanımıza yenilikçi teknolojileri kullanarak sürdürülebilir istihdam alanları sunmaya çalışıyoruz, Bu sorumluluğumuza daima devam edeceğiz” dedi.

Ali Kibar: Ambalajda Avrupa'nın en büyüklerinden olacağız



Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, 2017 yılı başında yaptığı açıklamada, ambalaj tesislerinin kendilerine güç vereceğini kaydederek, ”Bu yatırımla kapasiteyi üç katına çıkaracağız. İspak Ambalaj yatırımımızla Avrupa'nın en büyük ambalaj firmalarından biri olmayı hedefliyoruz" demişti. Kibar, grubun "amiral gemisi" olarak tanımladığı Assan Alüminyum'da ve gıda alanında da önemli yatırım kararlarının 2016'da devreye girdiğini, uçak koltuğu seri üretimine de başladıklarını ifade etmişti. Darbe girişiminin ardından arka arkaya yaşanan terör saldırılarıyla zor bir yılı geride bıraktıklarını anlatan Kibar, şimdi birlik ve dayanışma zamanı olduğunu da sözlerine eklemişti.