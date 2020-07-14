PepsiCo Türkiye, Manisa'daki atıştırmalık yatırımını durdurmadı

14 Temmuz 2020

Türkiye’ye ve Türkiye pazarına inanan global gruplar da 15 Temmuz’un ardından önemli destek açıklamaları yaptılar. Pek çok yatırımı realize ettiler. Onlardan biri de PepsiCo Türkiye idi. DÜNYA Genel Koordinatörü ve yazarımız Vahap Munyar’ın köşe yazısından (9 Ağustos 2019 tarihli Hürriyet Gazetesi) aldığımız bilgilere göre dünya devi PepsiCo Türkiye, bugün değer yaratan Manisa’daki fabrikasının arsa bedelini 15 Temmuz 2016 günü ödüyor.

O dönem şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olan Levent Yüksel, Munyar’a yaptığı açıklamada, “Darbe girişimi ve sonraki sıkıntılı süreç, PepsiCo’yu bu yatırımdan alıkoymadı. Türkiye’de her ne olursa olsun PepsiCo bu pazara inanıyor. Türkiye gibi bir pazara kısa vadeli bakılmayacağı bilinciyle yol alıyor” ifadelerini kullanmıştı. Yüksel, “Türkiye’deki yöneticiler olarak yavaşlamaya gerek duyulacak bir plan değişikliğini hiç gündeme getirmedik. Global yöneticilerimiz de bize güvendi.

O güven de boşa çıkmadı. İyi bir yatırımcı olmaktan daha iyisi o ekonomide uzun dönemli bir yatırımcı olmak başarısını gösterebilmektir” sözlerini paylaşmıştı. Hali hazırda PepsiCo Avrupa Transformasyon Kıdemli Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Yüksel’in yaptığı açıklama aslında global sermayenin diğer oyuncularının da görüş ve değerlendirmelerini yansıtması açısından önem taşıyordu.

İhracat odaklı büyüyor

Dünya devi, Manisa yatırımı için yer seçimi yaparken, 200’ün üzerinde kriter üzerinden ölçümleme yaptı. Yeni yatırımlarla kademe kademe kapasitesi büyütülecek atıştırmalık tesisi ağırlıklı ihracat odaklı faaliyet yürütüyor.