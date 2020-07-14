'Sasa Polyester ile 2016'dan bu yana 2 milyar dolarlık ithalatın önüne geçtik'

14 Temmuz 2020

Temelleri 1970’de atılan Erdemoğlu Holding, 16 firmasıyla halı başta olmak üzere, mobilya, polimer ve kimyasallar, ev tekstili, iplik, inşaat ve enerjiye kadar farklı sektörlerde faaliyet yürütüyor. 16 şirketin 8 bin 500 çalışanı var. Bünyesindeki Merinos, dünyanın en büyük makine halı tesisi olarak tanımlanıyor.

Türkiye’nin yatırımcı grupları arasında yer alan Erdemoğlu Holding’in son dönemdeki en büyük atılımı, 1966 yılında Sabancı Holding bünyesinde kurulan Sasa Grubu’nu satın alması oldu. Sabancı Holding’ten 2015 yılında satın alınan Adana merkezli Sasa’da o tarihten itibaren dev yatırım hamlesine imza atıldı.

En büyük yatırımlar da darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında gerçekleşti. 2015’ten itibaren toplam 1 milyar dolarlık yatırımın gerçekleştiği Sasa’da, yalnızca 2016 içinde gerçekleştirilen yatırım tutarı 250 milyon doları buldu. Dört koldan yürütülen yatırımların üç fazı darbe girişiminin yoğun şekilde etkilerinin sürdüğü 2016’nın ikinci yarısında başlatıldı.

2016’da 3 ana koldan başlatılan yatırımların ilk fazı, geçen yıl, sıfırdan projelendirilen poy-tekstüre ve şişe cipsi yatırımları bu yılın ilk yarısında faaliyete geçirildi. 2016’da sonunda başlayan yatırımlardan, elyaf üretim tesisinde 750 ton/gün olan kapasite, bin 50 ton artırılarak, 1.8 bin/gün’e çıkarıldı. Sözkonusu yatırımlarla önemli ithalat rakamlarının önüne geçilirken, yeni istihdamlara da imza atıldı.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Sasa Polyester’de 2016 yılından bu yana 2 milyar dolarlık ithalatın önüne geçilmiştir. Erdemoğlu Holding, bin 100 kişi ile devraldığı Sasa’da bugün 3 bin 100 kişi çalışıyor” dedi.

Erdemoğlu Holding’in, 2016 yılındaki yatırımları, Sasa dışında da devam etti. Erdemoğlu, sözkonusu yatırımlarına ilişkin olarak, “2016 yılında Sasa dışı grubumuzun diğer şirketlerinde toplam 225 milyon dolar yatırım kararına imza atıldı. Bu rakamın 25 milyon dolarlık kısmı 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu yatırımlar kapasite arttırıcı ve ürün çeşitlendirmesine, modernizasyona yöneliktir” diye konuştu.

“Devletimiz her şeyden önce gelir”



Erdemoğlu Holding’in temelleri Adıyaman’ın Besni ilçesinden 1960 yılında G.Antep'e gelen Mehmet Erdemoğlu tarafından atıldı. Biri kız üç erkek çocuk sahibi, Gaziantep’in ilk halı sanayicilerinden Mehmet Erdemoğlu, 2006’daki vefatına kadar işlerini oğulları Ali, İbrahim ve Mahmut Erdemoğlu ile birlikte yürüttü. Ticari yaşamdaki ilkeli duruşu ve yardımseverliği ile tanındı. TBMM Üstün Hizmet Ödülü sahibi, holding web sitesinde 'Ahilik Kültürü’nden Besnili Bilge' olarak tarif edilen Mehmet Erdemoğlu’nun 16 maddelik yaşam felsefesi bulunuyor. Babasının yaşam düsturu olan diğer maddeler gibi ‘İşinize, insanınıza, vatanınıza, devletinize, bayrağınıza sahip çıkın’ sözünün de daima arkasından yürüdüklerini dile getiren Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Bizim için devlet herşeyden önce gelir. Onun için yapamayacağımız hiçbir şey yoktur” diye konuşuyor.