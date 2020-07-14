Son 4 yılda 45 yeni OSB kuruldu

14 Temmuz 2020

Türkiye’nin 81 ilinde ekonomik faaliyetlerin can damarı olarak kabul edilen 341 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunuyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, yaptığı açıklamada 2016’dan bu yana geçen 4 yıl içinde 33 şehirde 45 yeni OSB kurulduğunu söyledi. Açılan 45 yeni organize sanayi bölgesinde 150 bin yeni istihdam oluştuğunu kaydeden Kütükcü, “Yeni katılımlarla birlikte OSB’lerdeki istihdam sayısı ilk defa 2 milyonu aştı. Şu anda ülkemizde OSB olmayan hiçbir şehrimiz kalmadı. Tüm bu gelişmeler Türkiye’nin geleceğine duyulan güveni ortaya koyuyor. Biz tüm kararlılığımızla, bir an bile gaflete düşmeden üretmeye, çalışmaya, ülkemizin sanayi üretimini geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

"Üretmeye kararlılıkla devam ettik"

Başkan Kütükcü, "15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletimizin bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak, adeta esarete mahkum etmek isteyen FETÖ terör örgütü ve işbirlikçileri devletimizin ve milletimizin kararlı duruşuyla amaçlarına ulaşamadılar.

Organize sanayi bölgeleri olarak biz de, bu süreçte tüm kararlılığımızla üretmeye devam ettik. Şehitlerimizin bize emaneti olan bu aziz vatanı daha müreffeh yarınlara ulaştırmak için, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışıyoruz.