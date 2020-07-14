Türk iş dünyasından güçlü demokrasi için üretime ve yatırıma devam mesajı

14 Temmuz 2020

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden tam dört yıl geçti. Darbe girişiminde 251 kişi şehit olurken, 2 binden fazla kişi da yaralandı. İş dünyası darbe girişiminin yıldönümünde şehitleri anarken Türkiye için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Temsilciler, bundan sonraki süreçte kendilerinin de çalışmaya, üretmeye ve Türkiye’nin değerlerini korumaya devam edeceklerini vurguladı. İşte görüşler:

TÜSİAD/KASLOWSKİ: EVRENSEL DEMOKRATİK İLKELERİ SAVUNACAĞIZ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, 15 Temmuz şehitlerini anarak başladığı açıklamasında 15 Temmuz günü ortak bir duruş ve inançla sahip çıkılan demokrasi, ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini savunmanın herkesin görevi olduğunu söyledi. Kaslowski, "Demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak alanlarını genişleterek önlenebilir. TÜSİAD olarak; demokratik ve müreffeh bir ülke için çalışmaya, üretmeye; evrensel demokratik ilkeleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz” dedi.

TOBB/HİSARCIKLIOĞLU: DÜNYANIN EN BÜYÜK EKONOMİLERİNDEN OLACAĞIZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin istiklaline ve istikbaline yapılan saldırıyı unutmadıklarını belirterek, Türk milletinin 15 Temmuz 2016’da demokrasi ve milli irade dışında bir seçeneğe asla boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Türk iş dünyası olarak, aynı ruh ve aynı inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerini almasını da yine hep birlikte çalışarak sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

TİM/GÜLLE: SEKTÖREL DÖNÜŞÜM BAŞARI İLE HAYATA GEÇİRİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de darbe teşebbüsünün Türkiye'nin birlik ve beraberliğine, siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik yürütülen operasyonların en acımasız ve en kanlısı olduğunu söyledi. Gülle, "Türkiye artık ihracatta büyük atılımlar yapan, savunma ve havacılıktaki başarıları başta olmak üzere teknolojiyi artık sadece kullanan değil, onu üretebilen, modernize edebilen ve ihraç edebilen bir ülke olma yoluna girmiştir. 15 Temmuz'da birlik olan iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları aracılığı ile ekonomi yönetimine daha etkin katılım başlamış, piyasa ekonomisine dayalı zihinsel, kurumsal ve sektörel boyuttaki dönüşüm başarı ile hayata geçmeye başlamıştır” dedi.

DEİK/OLPAK:YARALARI SARIYORUZ KÜRESEL TİCARETTE YÜKSELİYORUZ

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da FETÖ'nün hain darbe girişimiyle Türkiye'nin demokrasi ve milli bütünlüğüne göz diktiğini belirterek, devletin ve milletin tek vücut halinde verdiği mücadeleyle saldırının üstesinden gelindiğini söyledi. Olpak, "Türkiye, başka hiçbir ülkenin yapamayacağı şekilde hızlı bir toparlanma sürecine girerek yaralarını sarmayı başardı. Krizler karşısındaki tecrübemiz, sürece hızla adapte olan proaktif yapımız sayesinde ülkemiz son 10 yıldır her sene pozitif büyüme ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan ülkemizin, özellikle yeni normal dönemde de küresel ticaretteki yükselişini sürdüreceğine eminiz” diye konuştu.

MÜSİAD/KAAN: HALA İLK TANK SESİNİ DUYDUĞUMUZ ANDAKİ GİBİ KINIYORUZ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, aradan geçen zamana rağmen hala ilk tank sesinin duyulduğu andaki kadar güçlü bir öfkeyle kınadıklarını, dünyanın gözleri önünde demokrasi katlinin yaşandığını ifade etti. Kaan, "MÜSİAD, bu hain kalkışmaya karşı verilen örnek mücadeleyi, yanlış bilinenleri, FETÖ eliyle çarpıtılan doğruları, Türkiye içinde 89 şubesinin yanında 95 ülkedeki 225 şube ve temsilcilik yaygınlığını ve gücünü ortaya koyarak tüm dünyaya aktarmak ve kamuoyuna anlatmak için, hiçbir bahanenin arkasına saklanmadan var gücüyle çalışmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki vatan, bahanelerle savunulmaz” değerlendirmesinde bulundu.

YASED/SARGIN: EKONOMİK HEDEFLERE ULAŞMANIN YOLU GÜÇLÜ DEMOKRASİ

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, de açıklamasında 15 Temmuz’da Türk halkının demokrasi ve hukuk devleti ilkelerine bağlılığını en açık şekilde ortaya koyduğunu belirterek, "Hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi korumak adına canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomimiz, iş ve yatırım ortamımız ve uluslararası rekabetçiliğimizde hedeflerimize ulaşmamızın yolu da güçlü demokrasiden geçmektedir” dedi.

İSO/BAHÇIVAN: SANDIKTAN ÇIKAN MİLLET İRADESİNİN YANINDAYIZ

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananların, insanlık, demokrasi ve hukuk devleti açısından asla unutulmaması gereken kara bir gece olduğu değerlendirmesinde bulundu. Bahçıvan, "İş dünyası olarak darbenin karşısındaki duruşumuzu, daha ilk günden ve sonrasında sürekli olarak ekonomide karşılaştığımız stres testleriyle dolu o günleri başarıyla geçerek, üreterek ve çalışarak gösterdik. Dün nasıl millet olarak kenetlendiysek, bugün ve yarın da aynı duygu ve irade ile demokrasinin, sandıktan çıkmış millet iradesinin yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

İTO/AVDAGİÇ: EKONOMİK VE TİCARİ MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için mesaj yayınlayan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türk milletinin son dönemde yaşadığı en büyük ihanet girişiminin, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'cü hain darbe girişimi olduğunu söyledi. Avdagiç, geçen 4 yılda ekonomideki kayıpların önlenmesi için iş dünyasının gayretle görevlerini yerine getirdiğine belirterek, tüm zorluklara rağmen ekonomik ve ticari mücadelelerini sürdürdüklerinin altını çizdi. Avdagiç, bu anlayış sayesinde, geçen 4 yılda sanayicinin üretimini hiç durdurmadığını, tüccarın işine ara vermediğini dile getirdi. Avdagiç, "İş dünyası olarak FETÖ’cü hainlerin darbe girişiminin üzerinden geçen 4 yılda verdiğimiz mücadele ve gösterdiğimiz kararlılık, güçlü bir gelecek kurmamızı garanti altına aldı” dedi.

TMB/YENİGÜN: GÖREVİMİZ DAHA MÜREFFEH BİR ÜLKE YARATMAK

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, "Bundan sonraki süreçte ülke olarak üzerimize düşen, yapısal reformlara ara vermeden daha gelişmiş bir demokrasiye ve daha yüksek refaha sahip bir toplum yaratmaktır” dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, açıklamasında her zaman en büyük gücün milli irade olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe ve devletimizi işgal girişimini, 4'üncü yıl dönümünde yeniden en kuvvetli biçimde bir defa daha kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRMOB/KARTALOĞLU: DEMOKRASİYE BAĞLILIĞIMIZ DÜNYAYA İLAN EDİLDİ

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Karta-loğlu, Türk milletinin, 15 Temmuz'da demokratik sisteme bağlılığını dünyaya ilan ettiğini belirtti. Kartaloğlu, "Demokrasiye olan inancımız ve kararlılığımızla, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu en net şekilde ifade edilmiştir. Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyor, hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED: BİRLİK VE BERABERLİKLE TÜM GÜÇLÜKLERİ YENMESİNİ BİLDİK

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin siyaset ve ekonomi alanında dünyada sergileyebileceği gücün en etkin kaynakları, demokrasi, hukuk devleti ve özgürlükler toplumu olma nitelikleridir. Bu değerlere yönelen bir saldırı olan 15 Temmuz, demokrasiye olan inanç, millet iradesine bağlılık ve toplumsal birliktelik ile bertaraf edilmiştir. Bu uğurda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımıza minnet ve şükran duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de işaret ettiği üzere, Türk milleti her zaman, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Küresel ekonomide ve içeride yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin görece az etkilenmesinde, iş dünyasının da katkıları büyüktür.”

ASO/ÖZDEBİR: DİRİ OLACAĞIZ, UYANIK OLACAĞIZ, ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, "Yaşadığımız coğrafyada devletimizin bekası ve milletimizin selameti için hep birlikte bir olacağız, diri olacağız, uyanık olacağız ve çok çalışacağız” dedi. Özdemir, kalkışmayı gerçekleştiren hainlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

ATO/BARAN: DEMOKRASİNİN NÖBETÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz'da Türk demokrasisi gibi Türk ekonomisinin de sağlam temeller üzerinde olduğunun görüldüğünü söyledi. Baran, iş dünyasının neferleri olarak çalışıp, üretip, istihdam sağlayarak, demokrasinin daima nöbetçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.

İNTES/KOLOĞLU: HATIRA ORMANINDA ŞEHİTLERİMİZİN ADINI YAŞATIYORUZ

İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu da yayınladığı mesajda Türk milletinin zaferiyle sonuçlanan hain darbe girişiminde bir ve beraber olunduğunda Türkiye’nin ne kadar güçlü, ne kadar büyük ve ne kadar güzel bir ülke olduğunun görüldüğünü söyledi. 15 Temmuz şehitlerinin İNTES Hatıra Orma-nı’nda onlar adına dikilen fidanlarla da yaşadığını belirten Koloğlu, " Duyduğumuz minnetin bir sembolü olarak her yıl bu özel günün anısına kahraman şehitlerimizin adına fidanları toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

MASFED/AYDIN ERKOÇ:AZİZ MİLLETİMİZ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu ve Otonomi Başkanı Aydın Erkoç, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da büyük cesaret örneği gösterip zorlu bir demokrasi savaşı verdiğini belirterek "Aziz milletimiz demokrasi ve milli iradeye sahip çıkmak için tüm cesareti ve ferasetiyle bu belayı durdurarak tüm dünyaya örnek oldu” ifadelerini kullandı.

TİMSD/KÜÇÜKOĞLU: KÜRESEL PAZARDA BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye’nin 15 Temmuz’da daima özgür ve demokratik bir ülke olacağını dünyaya gösterdiğini belirti. Köseoğlu, "Biz Türkiye inşaat malzemesi sanayicileri olarak, daha güçlü bir ekonomiye ve refaha sahip özgür bir Türkiye için daha çok üretmeye ve küresel pazarda büyümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

GGYOD/KALYONCU: TÜRK MİLLETİ DEMOKRASİNİN KORUYUCUSU OLDU

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği Başkanı Mehmet Kalyoncu ise, darbe girişimine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele eden Türk milletinin, demokrasinin koruyucusu olduğunu bir kez daha gösterdiğini bildirdi. Türkiye'nin demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan ve bu yolda büyük mesafe kateden güçlü bir ülke olduğunu aktaran Kalyoncu, milletin demokrasi için verdiği mücadele sayesinde Türkiye'nin gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

EİB/ESKİNAZİ: TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLARAK YOLA DEVAM EDECEK

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin demokratik bir ülke olarak yoluna devam edeceğini 15 Temmuz 2016’da tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti. Eskinazi, "Türk insanının ihracat dünyasındaki temsilcileri olarak bizler de demokrasiye bağlılığımızı paylaşıyoruz. Dünya genelinde tüm iş kontaklarımıza Türkiye’de siyasi istikrarın sürdüğünü, demokratik seçimlerle gelen hükümetin iş başında olduğunu dile getiriyoruz” dedi.

EYMİB/UÇAK: ÜRETMEYE VE İHRACATA DEVAM EDİYORUZ

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, darbe heveslilerinin bir daha bu topraklarda darbe girişiminde bulunmasının yolunun kapandığını belirterek, "Biz ihracatçılar da, 15 Temmuz 2016 öncesinde olduğu gibi, sonrasında da Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

EKMMİB/CELEP: DARBE DEFTERİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep ise dünyanın hemen hemen her ülkesindeki ticari partnerlerine, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi tüm dünya için istikrarlı ve stratejik bir çözüm ortağı olarak ilerlediği mesajını verdiklerini, bu duruşun da aynı zamanda ihracatın sürekli artışına zemin hazırladığını söyledi.

EZZİB/ER:TÜRK HALKI CANI PAHASINA DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 15 Temmuz darbe girişiminde Türk halkının canı pahasına demokrasiye olan bağlılığını göstermesinin kendilerine güç verdiğini söyledi. Er, "Bizim için ülkemize daha fazla katkı yapmak, daha fazla ihracat yapıp ülkemiz ekonomisine ve ihracatına birer tuğla fazla koymak adına bir motivasyon kaynağı oldu” dedi.

KTO/GÜLSOY: 15 TEMMUZ SONRASINDA YATIRIMLAR ARTTI

15 Temmuz sonrasına bakıldığında yatırımlar azalmak yerine arttı. Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiği, adalet ve hukuk sisteminin sarsıldığı bir süreçte Kayserili iş insanlarımız devlete destek olmaktan vazgeçmediler. Ekonomi çarklarının dönmesi için ellerini taşın altına koydular. Ticaretin merkezi olan Kayseri’de darbe girişimi sonrası yılsonuna kadar toplamda 640 şirket kuruldu ve yaklaşık 345 şirketimiz kapandı. Kapatılan iş yerlerimizin çoğu da bir nevi yer değişikliği nedeniyle kapandı. Kurulan şirket sayısının kapatılanlara oranla yaklaşık yüzde 50 artması, iş dünyasının, hain darbe girişimine cevabını verdiğini, seçilmiş liderine ve meşru sistemine sahip çıktığını gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimin ardından ekonomi yönetiminin tüm birimlerinin seferberliğinde piyasalar için her türlü önlem alındı.

İMEAK/KIRAN: DEMOKRASİ İÇİN KARARLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz’da yaşanan acıların benzerlerini yaşamamak için bu hain girişimi hiçbir zaman unutmamalı, ülkemizin geleceğine kasteden şer odaklarına karşı Cumhuriyetimizi ve Demokrasimizi korumak için etkin ve kararlı şekilde mücadelemizi her zaman sürdürmeliyiz.”

ETİB/UMUR:İNADINA ÜRETİM İNADINA İHRACAT DEDİK

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur ise Türkiye’de askeri darbe defterinin bir daha açılmamak üzere kapandığını vurguladı. Umur "Vatandaşlarımızın tavrı her türlü takdire layıktır. Biz de, bu süreçte Türk demokrasisine olan güvenimiz ve bağlılığımızla ‘İnadına üretim, inadına ihracat’ mottosuyla hareket ederek üretip ihracat yapmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya devam ettik.

CNR/EREM: DÜNYA GENELİNDE 30 BİN CEO'YA MEKTUP GÖNDERDİK

CNR Holding YK Başkanı Ceyda Erem, darbe girişimini ardından holding olarak 2016 yılından başlayarak yurt dışı çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi. Erem "Dünya genelinde tam otuz bin CEO’ya mektup gönderdik. Yabancı gazetelere ilanlar verdik. Datalarımızı yeniledik. Bu emeklerimizin karşılığını da aldık. Gerçekleştirdiğimiz fuarlarımıza yabancı alıcılar yoğun ilgi gösterdi.”