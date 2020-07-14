Türkerler, 1.8 milyar Euro’luk dış krediyi darbe sürecinde aldı

14 Temmuz 2020

Sağlık, enerji ve gayrımenkul yatırımları ile öne çıkan Türkerler Holding, 15 Temmuz sürecinde Türkiye ekonomisine moral veren bir anlaşmaya imza attı. Kocaeli, İzmir ve Ankara’da üç ayrı şehir hastanesi yatırımına ortakları ile birlikte soyunan Türkerler Holding, yatırımlarına ilişkin yürüttüğü kredi trafiğini, 15 Temmuz’un ardından gelen günlerde tamamlamayı başardı.

Türkerler Holding’in üç ayrı hastane yatırımına ilişkin kullandığı dış kaynak tutarı, 1 milyar 788 milyon Euro’yu buldu. EBRD başta olmak üzere dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından sağlanan kredinin anlaşma töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. O tarihte aynı zamanda Türkiye ekonomisine güveni de yansıtması açısından değerli görülen dev kredi anlaşmasının imza töreni 20 Ekim 2016 tarihinde düzenlendi.

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, o döneme ilişkin gazetemiz DÜNYA’ya şu açıklamayı yaptı:

“TBMM’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin kararlı ve dik duruşundan güç alarak, ülkemize ve ekonomiye olan inanç ve güvenimizle Türkerler olarak 15 Temmuz 2016 sonrasında hiçbir YK toplantımızda veya hiçbir iç görüşmemizde yatırımlarımızı askıya almayı veya yeni yatırım kararı almamayı düşünmedik, bunu gündeme bile getirmedik. Nitekim, 20 Ekim 2016 tarihinde İzmir-Bayraklı ve Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü finansman sözleşmesini Sayın Cumhurbaşkanımızın olduğu bir törenle imzaladık. Bu anlaşma projelerdimize olduğu kadar ve daha çok ülkemize duyulan güvenin simgesidir.”

Diğer yatırımlar da devam etti

Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, diğer yatırımlarına ilişkin olarak da şu açıklamayı yaptı:

Sağlık alanı dışında enerji ve gayrımenkul alanlarında da önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Yenilenebilir enerji ve gayrımenkul yatırımlarımıza da aynı hızda devam ettik. Örneğin, Manisa-Alaşehir’deki 100 mio USD’lık 24 MW büyüklüğündeki 2.faz jeotermal yatırımımızı 1 Ekim 2016’da ; İzmir’de bulunan 60 milyon Euro'luk 50 MW büyüklüğündeki Tire RES projemizi 13 Mayıs 2017’de; Tekirdağ’da bulunan 15 milyon Euro’luk 12 MW büyüklüğündeki Barbaros RES projemizi 3 Şubat 2017’de, darbe girişiminden kısa sayılabilecek bir süre sonra devreye aldık.”