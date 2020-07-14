Türkiye'ye 1.2 milyar dolarlık yatırım çekti

14 Temmuz 2020

Darbe girişimi sonrasında 2017 yılını ‘yatırım yılı’ olarak duyuran Akfen, bu yılsonuna kadar 4 milyar liralık yatırım gerçekleştirdi. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, sözkonusu yatırımları, Isparta Şehir Hastanesi, Çalıkobası ve Çiçekli Hidroelektrik Santralleri, Güneş santralleri, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Isparta ile Kütahya Öğrenci Yurtları olarak açıkladı. Hamdi Akın, "15 Temmuz 2016’nın üzerinden 1 yıl geçmeden 3 şirketimizden dünyanın önde gelen gruplarına 1,2 milyar dolarlık hisse ihracı gerçekleştirdik. Böylelikle hem Türkiye’ye direkt sermaye girişi sağlanmış oldu, hem de ekonomik anlamda Türkiye’nin sesini dünyaya duyurma başarısı gösterdik” dedi. 2017 yılı başında Akfen Yenilenebilir Enerji şirketindeki yüzde 33’lük blok hissesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu’na (IFC) 200 milyon dolar, TAV Havalimanları Holding’deki yüzde 8.1’lik hissesi için Fransa merkezli Aeroports de Paris şirketine ise 160 milyon dolarlık hisse ihracı gerçekleştirildi.

Ayrıca, Mersin Uluslararası Limanı’ndaki yüzde 40’lık hissesi için Avustralya merkezli altyapı fon yönetim şirketlerinden IFM Investors ile 869 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın, "Akfen’in 2017 yılı içinde Türkiye’ye doğrudan sağladığı yabancı yatırım nakit girişi (FDI) 1 milyar 229 milyon dolara ulaştı" dedi.

Akfen'den yabancı ortaklarla gazete ilanı

Darbe girişiminin bertaraf edilmesiyle birlikte o günlerde en çok ihtiyaç duyulanlardan biri de, Türkiye’de yaşananların dış dünyaya doğru şekilde anlatılması meselesi idi. Bu ihtiyacın karşılanabilmesine yönelik kamuoyunun çok geniş bir kesimi, kısa sürede harekete geçti. Yanlış algının ortadan kaldırılması yönünde çeşitli araçlar kullanıldı. Dış dünyaya gelişmeleri aktarmada önemli gayretler gösteren iş insanları arasında Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da yer aldı. Akfen Holding, darbe girişiminin hemen ardından yabancı ortaklarıyla birlikte uluslararası zeminde ‘Türkiye’nin geleceğine güveniyoruz’ başlıklı imaj çalışması başlatırken, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın yabancı yatırımcılara yönelik mektup kaleme aldı.

TÜRKİYE'YE YATIRIM' ÇAĞRISI

Akfen Holding’in tüm yabancı ortaklarının logolarıyla birlikte Financial Times’ın 2 Ağustos 2016 Salı günü çıkan nüshasına verdiği ilanda, "Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz ve güveniyoruz” vurgusu yapıldı. İlanda, "Türkiye’nin güçlü ekonomisinin, dünya ekonomisi ile başarılı entegrasyonu ve fonksiyonel ekonomisi ile iş için elverişli ortam sunmasından dolayı Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Türk ve yabancı ortaklarımızla ve yatırımcılarımızla beraber Türkiye’deki ticari operasyonlarımızın, faaliyetlerine başarıyla devam ettiklerini, yatırımlarımızın ve işbirliklerimizin sürdürülebilir büyümelerinde hız kesmeden ilerlediğini gururla belirtiriz, ülkenin gelişimini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

İlanda Akfen Holding’in iştirak ve bağlı ortaklıkları ile birlikte Fransa’dan Aeroports de Paris (TAV) ve Accor Hotels (Akfen GYO), Singapur’dan Port Singapore Authority (MIP), Almanya’dan Heinemann (ATÜ), Birleşik Krallık’tan Souter Investments (İDO) ve United Insurance Brokers (IBS Sigorta Brokerliği) ile İsrail’den TAHAL (Akfen Su) logolarıyla yer aldı.

Gazete ilanının yanı sıra Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da yabancı yatırımcılara yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektubuna "Bir ülke halkı demokrasi ve istikrar talebi için daha fazla ne yapabilir ki...” cümlesiyle başlayan Hamdi Akın, yatırımcılara, Türkiye'de son 40 yılda yaşanılan gelişmeleri anlattı.

Türkiye’de iktidar, muhalefet ve tüm kurumlar arasındaki iş birliğinin fazlasıyla güçlendiğine ve yeni bir ekonomik çıkışın temellerinin atıldığına dikkati çeken Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, gelecek 2-3 yıl içerisinde Türkiye ekonomisinde ciddi bir yükselişin başlayacağını belirterek, yabancı yatırımcılara yönelik olarak "Bugün satmak değil, almak zamanı” tavsiyesinde bulundu.