Yassı çelik tesisi inşaatı için ilk kazık 16 Temmuz 2016'da çakıldı

14 Temmuz 2020

Yıldızlar Yatırım Holding, darbe girişiminin yaşandığı gün, Türkiye’nin cari açığının azaltılmasına katkı sunacak Yıldız Demir Çelik tesisi yatırımını başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamlamıştı. Grubun sözcüsü, yönetim kurulu üyesi Hakkı Yıldız, kalkışmadan hemen bir gün sonra 16 Temmuz 2016’da tesisin kurulacağı Kocaeli’nin Alikahya bölgesindeki yatırım alanına geldi. İnşaatı üstlenen firma yetkilileri ile görüştü. Yatırımın öteleneceğine dair düşünceler olduğunu fark etti. Oysa kendisi, babası Fehmi Yıldız ve ağabeyi Hasan Yıldız ile yatırımın kesinlikle başlatılması yönünde karar alarak şantiye alanına gelmişti.

Nitekim, aile meclisinin kararını açıkladı, inşaat için ilk kazık hemen o gün araziye çakıldı. Sonraki aylarda 300 bin metrekare alan üzerinde, 500 milyon dolarlık yatırım ile realize edilecek Yıldız Demir Çelik’in inşaatı en hızlı şekilde tamamlandı.

O tarihte yassı çelikte yıllık 3.5 milyar dolarlık açık veren Türkiye, söz konusu yatırım ile ilk faz yatırım ile 1.5 milyon ton soğuk yassı çelik üretecek tesisine iki yıl gibi bir sürede kavuşmuş oldu. Yatırım ile 1 milyar dolarlık cari açığın önüne geçilmesi hedeflendi.

“Yıldız Demir Çelik ile 2 milyar TL ciroya, 100 milyon dolar ihracata imza atıyoruz”

“Ülke olarak son yıllarda yaşadığımız tüm olağanüstü gelişmeler, bizlere birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha hatırlattı. Son olarak tanıklık ettiğimiz ve hayatlarımızı derinden etkileyen pandemi sürecini dünyada en başarılı şekilde yöneten ülkelerden biri olarak, gücümüzü de aslında bu dayanışma, paylaşma, kenetlenmeden aldık. Dünyada çok sayıda gelişmiş ülkenin belki 100 yıl boyunca karşılaşabileceği problemleri, biz ülke olarak 5-6 yılda yaşadık. Sınırlarımızda yaşanan sorunlar, darbe girişimi, sınır ötesi harekât gibi çok sayıda gelişme karşısında, ülke ve millet olarak tek vücut olduk; en ihtiyaç duyduğumuz günlerde dünyaya birlik ve beraberliğin gücünü, önemini gösterdik.

Yıldızlar Yatırım Holding olarak, böylesine güçlü bir dayanışma kültürünün en önemli unsurunun, ülke ve millet sevgisi olduğunu biliyor; çıktığımız bu yolda ülkemize fayda sağlamayı en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz.

Kökleri bundan tam 130 yıl öncesine dayanan; kuruluşundan bu yana milleti için üretmeyi, yatırım yapmayı, istihdam sağlamayı ilke edinen bir Topluluk olarak en zor günlerde bile ülkemizin yanında durduk.

2016 yılında yaşadığımız hain darbe girişiminden sadece 2 gün sonra, o dönemki yeni yatırımımız Yıldız Demir Çelik'in üretim tesisinin inşasına başlayarak ülkemize olan güvenimizi gösterdik. 300 bin metrekarelik arazide çaktığımız kazıklar ve bunların arasına astığımız dev Türk bayrağı, aslında bizim Yıldızlar Yatırım Holding olarak bu ülkeye olan sevgimizin ve bağlılığımızın; bu ülkenin aydınlık geleceğine olan inancımızın en büyük göstergesi.

Bugün geldiğimiz noktada da Yıldız Demir Çelik şirketimiz, yıllık 2 milyar TL'nin üzerinde bir ciro elde ederken ülkemize de yaklaşık 100 milyon dolarlık ihracat katkısı yapan bir yapıya dönüştü. 500'ün üzerinde çalışanımızla, Türk çeliğini Mauritius Adası, Paraguay, Küba, Malezya gibi ülkelere ulaştırmanın gururunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde çelik sektöründe çok daha büyük başarı hikayeleri yazacak; özellikle ülkemizin ithal ettiği ürünleri tesisimizde üreterek Türkiye'nin cari açıkla mücadelesine verdiğimiz desteği artıracağız.

Biliyoruz... Daha önümüze çok sayıda engel, zorluk çıkacak. Ama biz, bu ülkede sanayi ile özdeşleşmiş bir grup olarak, ülkemizin bu engelleri aşmasında taşına altına elimizi koymaktan hiçbir zaman geri durmayacağız. Topluluğumuzun bu vizyonunu paylaşan 4.500 çalışanımızla birlikte, grup şirketlerimizi birer dünya markası olarak konumlayacak; bunu yaparken ülkemiz ekonomisinin dünyada hak ettiği seviyeye ulaşması için de var gücümüzle çalışacağız".