Yerli baz istasyonunun yanı sıra yerli otomobile de her türlü desteği veriyoruz

14 Temmuz 2020

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 15 Temmuz gecesine ilişkin olarak DÜNYA'ya özel bir yazı kaleme aldı. Erkan yazısında "Büyük mücadelenin en büyük kahramanı olan vatandaşlarımıza o gece, teknolojimizle destek olduk ve onların iletişim sıkıntısı yaşamaması amacıyla gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Halkımızın birbiriyle rahatlıkla haberleşebilmesi için yurt dışındaki 190 bin müşterimizi de kapsayacak şekilde tüm müşterilerimize tanımladığımız "Acil İletişim Paketi"nin kotasını yükselttik” dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından dört yıl geçti. O gece tüm olanaklarımızı seferber ederek milletimizi hedef alan bu saldırının karşısında durduk ve en hızlı harekete geçen şirketlerden biri olduk. Sahip olduğumuz tüm yetkinliklerimizi demokrasi için milletimizin hizmetine sunduk, birlik ve beraberliğimize olan inancımızı bir kez daha tazeledik. Bu vesileyle hain darbe girişiminde ülkesini koruma pahasına canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.

Büyük mücadelenin en büyük kahramanı olan vatandaşlarımıza o gece, teknolojimizle destek olduk ve onların iletişim sıkıntısı yaşamaması amacıyla gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Halkımızın birbiriyle rahatlıkla haberleşebilmesi için yurt dışındaki 190 bin müşterimizi de kapsayarak şekilde tüm müşterilerimize tanımladığımız “Acil İletişim Paketi”nin kotasını yükselttik. Tüm müşterilerimize ücretsiz konuşma, mesajlaşma ve internet tanımlaması yaptık. Ayrıca 15 Temmuz gecesinden itibaren meydanlarda demokrasi nöbeti tutan vatandaşlarımızın kesintisiz iletişim kurması için ücretsiz kablosuz internet hizmetini sunmaya başladık. O gece vatandaşlarımızın doğru bilgiye erişebilmelerini sağlamak amacıyla TV+ müşterilerimiz için de ücretsiz internet paketi tanımladık.

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı"

15 Temmuz hain darbe girişimi ülkemiz için iletişimin yanı sıra veri güvenliğinin de ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Biz bunun önemini çok önceden kavramış ve yola çıkmış bir şirket olarak veri merkezlerimiz sayesinde ülkemizin verilerini son derece güvenle koruyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızla Türkiye’nin kalkınması ve daha ileriye taşınması için de var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Veri merkezlerine yatırımlarımız artarak sürüyor. Bu yıl Çorlu Veri Merkezi’nin de açılmasıyla beraber toplamda 2 milyar TL’lik yatırımı bu hayati alanda yapmış olacağız.

Her zaman “Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalı” diyerek Türkiye’nin dört bir yanında açtığımız veri merkezlerimizle geleceğimizi güvenli ellerde tutuyoruz. Bu çağın en kıymetli gücünün bilgi olduğunu biliyor ve bu bilgilerimize sahip çıkmak için tüm teknolojik altyapımızı en üst seviyede kullanıyoruz.

O gece kalkışma sırasında yurtdışı kaynaklı anlık mesajlaşma uygulamalarının kullanıldığına hepimiz şahit olduk. Bu nedenle BiP gibi yerli ve milli dijital uygulamalarımızın geliştirilmesi için yatırımlara hız verdik. Bugün Turkcell’in dijital servisleri milyonlarca kullanıcıya ulaşan, pek çok ülkeye ihraç edilen çok değerli yerli ve milli teknoloji ürünleri haline geldi. Aynı şekilde yerli baz istasyonu, yerli otomobil gibi tarihi hamlelere maddi manevi her türlü desteği vermeye de devam ediyoruz.

Ülkemiz ve demokrasimiz için tüm teknolojik altyapımızı seferber ederken, dünyanın en önemli dijital teknolojileri arasında yer alan 5G, yapay zeka ve veri güvenliği gibi konularda yatırımlarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Ülkemizin bu alanlarda da dünyada söz sahibi ülkeler arasından yerini alması için var gücümüzle destek olacağız.

Biz Türkiye’nin Turkcell’i olarak her zaman milletimizin ve devletimizin yanında, en güçlü şekilde yer aldık ve almaya da devam edeceğiz.

2016’da 3.5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi



Turkcell Grubu’nun, darbe girişiminin yaşandığı 2016 yılında finansal ve operasyonel olarak tarihi bir dönemi geride bıraktığını hatırlatmakta fayda var. Teknoloji devi, 2016 yılında gerçekleşen 3.5 milyar TL’lik yatırım tutarını, 2017 için 3.6 milyar TL’ye çıkardığını açıklamıştı. Turkcell, o tarihde 4.5 G'ye yönelik önemli yatırımları gerçekleştirmişti. Şirket, 2016 yılı son çeyrekte 335 milyon TL olan piyasa beklentisinin üzerinde 351 milyon TL net kâr elde etmiş, bu performans ile de gelir ve FAVÖK’te son 10 yılın rekorunu kırmıştı. Turkcell Grubu, 2016’nın son çeyreğinde yüzde 21,3 büyüme ile 4 milyar TL ciroya ulaşırken, yüzde 29,6 artışla 1,4 milyar TL FAVÖK elde etmişti. 2016 net karı da 1 milyar 512 milyon TL olmuştu.