Yıldırım Holding, 2016'da G. Amerika'nın en büyük konteyner limanını satın aldı

14 Temmuz 2020

Temelleri 1963 yılında baba Garip Yıldırım’ın girişimleri ile atılan Yıldırım Holding, üç kardeşin omuzlarında bugün Türkiye’nin global arenadaki en önemli oyuncularından biri olarak faaliyet yürütüyor.

2004’ten itibaren Türkiye’de ve dünyada satın alma, yenileme ve kapasite artışlarına dayalı olarak 5 milyar dolarlık yatırıma imza atan Yıldırım Holding, ferrokromda dünyanın dördüncü büyüğü. İlk 15’te yer aldığı liman işletmeciliğinde ise 2025’te ilk 10 terminal arasına girmeyi hedefliyor.

Satın alma heyecanı çok yüksek olan Yıldırım Holding, yılda dünyanın dört bir yanından gelen 200’ün üzerinde teklifi değerlendirmeye alıyor. İlk global satın almasını 2008’de İsveç’te dünyanın en eski ferroalyaj üreticisini satın alarak yapan Yıldırım Holding, özellikle bünyesindeki Yılport Holding üzerinden küresel piyasalarda bir uçtan bir uca liman görüşmeleri ve satın almaları gerçekleştiriyor.

En büyük satın alma

Yüksel Yıldırım, global satın almalarda aile adına öncü isim. Dünyanın dört bir yanını dolaşıyor. 2016 yılında da öyle oldu. Uzun süredir devam ettirilen pazarlık görüşmelerinin ardından Yıldırım Holding’in iştiraki Yılport Holding, Güney Amerika’nın en büyük konteyner limanını Ağustos 2016’da satın aldı. Ekvador’un en önemli işletmelerinden Puerto Bolivar Limanı’nın işletme hakları 750 milyon dolar yatırımla 50 yıllığına devralındı.

Yıldırım Holding’in İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Yüksel Yıldırım, 15 Temmuz Özel Sayımıza 2016 yılına ilişkin yatırımlarını da içine alan bir değerlendirme yazısı ile katıldı. Yüksel Yıldırım yazısının ilgili bölümünde şu bilgilere yer verdi:

"2016 yılının ilk günlerinde 10 limandan oluşan Portekiz ve İspanya’daki Tertir portföyünün satın alımını gerçekleştirdik ve limanları bünyemize kattık. Mayıs 2016’da yüzde 80 hissesine sahip olduğumuz İsveç’teki Gavle Konteyner Terminali’nin kalan yüzde 20 hissesini ve aynı limanda genel kargo, dökme yük ve depolama hizmeti veren Baltic Sea Gateway şirketinin yüzde 100 hissesini satın aldık. Böylece Gavle Limanı’nda tüm işletme haklarını elde ettik.

Haziran 2016’da Türkiye’nin en büyük sıvı yük terminali olan Solventaş Limanı, Yılport varlıkları arasına katıldı. Yılport Gebze’nin sıvı yük terminaliyle konsolide olarak baktığımızda, ülkemizin kimya endüstrisinin en büyük ve teknolojik anlamda en gelişmiş depolama ve elleçleme tesisleri bünyemizdedir.

Ağustos 2016'da Ekvador'daki Puerto Bolívar Limanı'nın 50 yıllık satın alma ve devir sözleşmesini imzalayan Yıldırım Holding, Latin Amerika'nın en büyük konteyner limanında modernizasyon ve kapasite artışına yönelik önemli bir yatırım planı hazırladı ve sonraki dönemlere yaydı. Yıllık 2,5 milyon TEU elleçleme kapasitesine ulaştırmak üzere iş planı oluşturulan limana yatırımlar geçen yıl da devam etti. 2019'da Ekvador'daki Puerto Bolívar'da birinci yatırım fazını bitirerek ikinci faza başlayan Yıldırım Holding yaptığı açıklamada, ”Su derinliğini -16,5 metre yapmak üzere dip tarama çalışmamızı 2019'da sürdürdük. İki adet mobil kıyı vincini Ağustos 2019'da limanımıza kurduk. Puerto Bolívar'da sıfırdan başladığımız andan itibaren, 2019 yılında 220.000 TEU konteyner işlem hacmine ulaştık" denildi.

Demokrasiye sahip çıkıyoruz

Darbe girişimi sürecinde Yıldırım Holding adına açıklama yapan Yüksel Yıldırım, “Milli iradeye ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmayı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu zorlu dönemde el ele vererek kararlı bir duruş sergileyen aziz milletimiz, vatanımıza kasteden odaklara en güçlü cevabı meydanlarda tek yürek olup vermiştir. Karanlık 15 Temmuz gecesini aydınlığa erdiren yüce Türk milleti, aradan geçen süreçte daha da sıkı kenetlenerek, tüm dünyaya birlik ve beraberlik dersi vermiştir” demişti. Yıldırım, “Dünyanın 4 kıtasında, 21 ülkede Türk bayrağını gururla dalgalandıran Yıldırım Holding olarak, gücümüzü ve azmimizi aldığımız yüce milletimizin, devletimizin, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin yanındayız” mesajını vermişti.

EKVADOR’DAKİ LİMANA YENİLEME VE KAPASİTE YATIRIMI DEVAM ETTİ



Ağustos 2016’da Ekvador’daki Puerto Bolívar Limanı’nın 50 yıllık satın alma ve devir sözleşmesini imzalayan Yıldırım Holding, Latin Amerika’nın en büyük konteyner limanında modernizasyon ve kapasite artışına yönelik önemli bir yatırım planı hazırladı ve sonraki dönemlere yaydı. Yıllık 2,5 milyon TEU elleçleme kapasitesine ulaştırmak üzere iş planı oluşturulan limana yatırımlar geçen yıl da devam etti. 2019’da Ekvador’daki Puerto Bolívar’da birinci yatırım fazını bitirerek ikinci faza başlayan Yıldırım Holding yaptığı açıklamada, “Su derinliğini -16,5 metre yapmak üzere dip tarama çalışmamızı 2019’da sürdürdük. İki adet mobil kıyı vincini Ağustos 2019’da limanımıza kurduk. Puerto Bolívar’da sıfırdan başladığımız andan itibaren, 2019 yılında 220.000 TEU konteyner işlem hacmine ulaştık” denildi.