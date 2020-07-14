Yıldız, 2016'da bütçelenen 770 milyonluk yatırımı 862 milyona TL'ye çıkardı

14 Temmuz 2020

Yıldız Holding, darbe girişiminin ardından global ortakları ile biraraya geldiği önemli bir toplantı yaptı. Bütçelenen 770 milyon TL’lik yatırım, 2016 sonunda 862 milyon TL olarak tamamlandı. Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, “Güçlü bir milli ekonomi adına Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2016’da darbe girişimi sonrasında global ortaklarımızla yaptığımız toplantıda açıkladığımız üzere, Türkiye’de yapmayı bütçelediğimiz 770 milyon TL’lik yatırımı, o yıl yaklaşık 862 milyon TL olarak tamamladık. Buna ek olarak, 2017-2019 yılları arasında da Türkiye’de toplam 2,1 milyar TL daha yatırım yaptık” diye konuştu.

CEO Mehmet Tütüncü, 2016’daki yatırımlarına ilişkin şu ayrıntıları verdi:

2016’daki yatırımlarımızın yüzde 44’ü perakende şirketlerimiz ŞOK Marketler, Bizim Toptan ve diğer perakende şirketlerimiz, yüzde 26’sı ise atıştırmalık şirketimiz Ülker grubu tarafından yapıldı. Yüzde 30’luk kısmı da Yıldız Holding bünyesindeki diğer grup şirketlerimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu yatırımlarla 2016 yılında ŞOK Marketler 1.000 yeni mağaza, Bizim Toptan ise 6 yeni toptan market açtı. ŞOK Marketler sadece 2016 yılında 6 bine yakın yeni istihdam sağladı”.

2017-2019 arasında yapılan yatırımlarla ŞOK Marketler’in, 11 bin kişiye yeni iş imkânı sağladığını ve 2 bin 951 yeni mağaza açtığını vurgulayan Tütüncü, “Bizim Toptan da iş ortaklıklarıyla beraber 480 yeni mağaza açtı. Ülker ise aynı dönemde 7,8 milyar TL cirosu olan, yaklaşık 9 bin kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin atıştırmalık sektörünün lider firması olmaya devam etti” dedi.

"Büyümeyi sürdüreceğiz"

Mehmet Tütüncü, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada değerlendirmelerine şöyle devam etti:

2019’da çift haneli büyüme göstererek yılı 65 milyar TL’yi aşan bir ciroyla kapatmıştık. Başta atıştırmalık olmak üzere gıda ve perakende işlerimizi odağımızda tutarak büyümeyi sürdüreceğiz.Atıştırmalık şirketlerimizde; üretimimizle, ihracatımızla, ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yeni ürünlerimiz ve ürün sinerjileriyle büyümeyi destekliyoruz. Kerevitaş şirketimizle, taze dondurulmuş gıda&-konserve ve yağ iş birimleriyle tüketici iç görülerine dayanarak çalışmalarımızı sürdürüyor; margarin ihracatındaki lider pozisyonumuzu da yeni ülkelere girerek güçlendirmeyi hedefliyoruz. Taze dondurulmuş gıda pazarının lideri SuperFresh’le de büyümeyi, yeni yatırımlarla devam ettirmeyi hedefliyoruz.

Dijital dönüşüm

Yıldız Holding olarak, bu dönemde en fazla mesai harcadığımız konulardan biri de dijitalleşme oldu. Dijital dönüşümü tedarik zincirinden tüketiciye kadar uzanan, uçtan uca bir yaklaşımla ele alıyoruz. Halihazırda grubumuz bünyesinde oluşturulan dijital kurul sayesinde, Yıldız Holding ve tüm iştiraklerinin dijital dönüşüm programlarını yakından izliyor, iş süreçlerimizin yalınlaştırılarak dijitalleştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca, mobil ve dijital teknolojilerin avantajlarından faydalandığımız yeni iş modellerine de yatırım yapıyoruz. Bu anlamda öne çıkan ve pandemi döneminde de büyümesini sürdüren online süpermarket şirketimiz istegelsin ve online tedarik şirketimiz e-star’la hem tüketicilerimizin çeşitlenen beklentilerini karşılamayı hem de yeni istihdamlarla ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

2020’de stratejilerimiz ve ülkemizin büyüme potansiyeliyle doğru orantılı olarak Türkiye’de 800 milyon liralık yatırım bütçeledik. Bu yatırımlarımızla beraber ŞOK Marketler’in mağaza sayısını 8 bine yaklaştırmayı, Bizim Toptan’ın mağaza sayısını 179, iş ortaklıklarımız SEÇ Mağaza zinciri ise bin adedin üzerine yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu artışlar elbette ülkemizde yeni istihdamlar sağlamak anlamına da geliyor.”

2016'dan itibaren dev yatırım hamlesi başlatıldı



Yakın geçmişte yaptığı satın almalarla adından dünya çapında söz ettiren Yıldız Holding, 2016'dan itibaren 5 yıllık iddialı bir yatırım planlaması yaptı. Ağırlıklı gıda alanına yönelik 5 milyar liralık yatırım kararı alındı. Yatırım kararı, grubun en önemli markası Ülker'in yanı sıra iki önemli uluslararası markası Godiva ve McViTie's'in hem Türkiye'de, hem de dünyada ortaya koyacağı performansa dayandırıldı. Yıldız Holding'te satışların çikolatada iki kat, bisküvide ise yüzde 50 artış yaşanacağı öngörüldü.



Global markaların üretim merkezlerinin Türkiye olması stratejisi benimsenirken, yerli üretimin iki katına çıkarılması karara bağlandı. Yanı sıra Gebze'de dünya çapında önemli bir Ar-Ge merkezi devreye alınırken, yıllara yayılacak yatırımlarla kekte üç, şeker ve sakızda dört kat kapasite artırımı hedeflendi. CEO Mehmet Tütüncü, "Türkiye'deki fabrikalarımızda sinerjik olarak geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz Godiva ve McVitie's ürünlerini tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bu doğrultuda, ilerleyen yıllarda Türkiye'yi daha güçlü bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.