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AB ve ABD’nin korumacı politikaları yeni pazar arayışında rekabeti artırıyor

ABD pazarının kapanması ve AB’nin de ticaret sapmalarından korunmak maksadı ile aldığı korunma tedbirleri sonrası, çelik üreticileri yeni pazar arayışlarına yöneldi.

AB ve ABD’nin korumacı politikaları yeni pazar arayışında rekabeti artırıyor
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