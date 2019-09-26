AB ve ABD’nin korumacı politikaları yeni pazar arayışında rekabeti artırıyor
ABD pazarının kapanması ve AB’nin de ticaret sapmalarından korunmak maksadı ile aldığı korunma tedbirleri sonrası, çelik üreticileri yeni pazar arayışlarına yöneldi.
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