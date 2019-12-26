ADMİB’in 11 aylık ihracatı 2.3 milyar dolara ulaştı

26 Aralık 2019

Türkiye’nin demir, demir dışı metaller ve çelik sektörüne ilişkin kasım ayı ihracat istatistikleri açıklandı. Yurt genelinde 2019 yılının ilk 11 ayında demir ve demir dışı metaller ile çelik ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre azalma görülürken, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) ihracatını artırdı. 2019 yılı Kasım ayı ihracat rakamlarına göre; Türkiye demir, demir dışı metaller ve çelik ihracatı yılın 11 aylık döneminde yüzde 7 azalarak 20.2 milyar dolar oldu. ADMİB’in aynı dönemdeki ihracatı ise yüzde 7 artış ile 2 milyar 277 milyon dolara ulaştı.

ADMİB'in ihracatında çelik yassı kaplamalar ilk sırada yer aldı

Türkiye demir, demir dışı metaller ve çelik 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi sektörel ihracatı ürün grubu bazında incelendiğinde; demir çelik çubuk 2 milyar 626 milyon dolarlık değer ile ilk sırada yer aldı. Bunu 1 milyar 843 milyon dolarlık değer ile demir çelik diğer, 1 milyar 673 milyon dolar ile demir çelik yassı sıcak izledi. ADMİB’in aynı yılın söz konusu ayına ilişkin ihracat performansına bakıldığında ise demir çelik yassı kaplama ihracatındaki payını yüzde 7 artırdı. Böylece çelik yassı kaplama 482 milyon dolarlık değer ile ihracatta ilk sırada yer aldı. Çelik yassı kaplamayı demir çelik borular izledi. Söz konusu dönemde demir çelik boruların ihracatı yüzde 14'lük düşüş ile 324 milyon dolara geriledi. Demir çelik çubuklar ise aynı dönemde ADMİB'in ihracatında yüzde 1 azalma ve 158 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı.

İlk 11 ayda İtalya'ya 1.3 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi

Türkiye demir, demir dışı metaller ve çelik 2019 yılı Ocak-Kasım dönemi ihracatı ülkeler bazında incelendiğinde İtalya, ilk sırada yer alıyor. Söz konusu dönemde Türkiye, İtalya'ya 1 milyar 363 milyon dolar değerinde ihracat yaptı. İtalya’yı 1 milyar 362 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar dolarla da İsrail izledi. ADMİB ise söz konusu dönemde en çok ihracatı, İsrail’e gerçekleştirdi. İsrail, yüzde 30 artış ve 157.5 milyon dolar ile ADMİB'in ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. İsrail'i yüzde 32’lik artış ve 157 milyon dolarlık ihracat ile Irak, yüzde 24’lük artış ve 155 milyon dolarlık ihracatla da Mısır takip etti.

2 milyar 277 milyon dolar

2019 yılı Kasım ayı ihracat rakamlarına göre; Türkiye demir, demir dışı metaller ve çelik ihracatı yılın 11 aylık döneminde yüzde 7 azalarak 20.2 milyar dolar oldu. ADMİB’in aynı dönemdeki ihracatı ise yüzde 7 artış ile 2 milyar 277 milyon dolara ulaştı.