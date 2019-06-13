AKİB’den INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’na milli katılım çağrısı
Rusya Federasyonu’nun dış ticarette taşıdığı önem ve INNOPROM fuarının Rusya Federasyonu nazarında sahip olduğu itibar gibi hususlar dikkate alındığında, ülkemizden geniş bir katılımın sağlanmasında fayda olduğu değerlendiriliyor.
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