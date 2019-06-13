Alternatif Bank, AKİB ile bin ihracatçıya kredi sağlamayı hedefliyor
Alternatif Bank; işletme, ihracat, yatırım kredileri, gayri-nakdi krediler, ödeme ve tahsilat işlemleri, dış ticaret işlemleriyle birlikte sigorta ve leasing gibi bankacılık dışı işlemlerde AKİB üyelerinin ihtiyacına özel olarak şekillendirilecek avantajlı hizmet ve çözümler sunacak.
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